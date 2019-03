sieu Romania a stat in loc intr-un protest national pentru autostrazi (Foto&Video)

Si pentru ca majoritatea romanilor isi doreste autostrazi, omul de afaceri a lansat un apel la protest cu aceasta ocazie sub deviza sieu - oamenii si firmele sa isi intrerupa activitatea timp de 15 minute pentru a-si arata nemultumirea fata de lipsa infrastructurii civilizate.Ideea sa inedita a devenit intr-un timp foarte scurt un adevarat fenomen si zeci de mii de romani si societati, inclusiv autoritati locale, au aderat la aceasta forma de manifestare.Pentru 15 minute, Romania a incremenit intr-o revolta la adresa autoritatilor care tin tara intr-o stare de subdezvoltare. Pentru ca o tara fara autostrazi e ca un organism fara venele de sange.Ziare.com va prezinta in imagini cele mai inedite momente ale protestului la care s-a raliat o tara intreaga:- Strada Palatului din orasul Iasi este blocata de la ora 15.00 de mii de oameni, care s-au alaturat protestului pentru autostrazi #sieu. Ei striga "Vrem autostrada! Si eu". De asemenea, foarte multi soferi claxoneaza. Primarul Iasului, Mihai Chirica, a ajuns printre protestatari la ora 15.00, informeaza Mediafax.- Angajatii firmelor care au sediul in The Bridge Orhideea Bucuresti au participat la protest si au iesit in numar mare in fata cladirii.- Anca Hienola Gaman ne-a trimis o fotografie din Helsinki, de la Institutul Meteorologic Finlandez, de unde a sprijinit campania pentru autostrazile din Romania.Foto: Anca Hienola Gaman- Mihnea Mihai, fondator al Rezist Zurich, s-a alaturat protestului si a oprit activitatea pe care o desfasoara in Elvetia.- Protestatarii au blocat si centrul Brasovului, de la ora 15:00. Masinile aflate in trafic au oprit pe Bd. Eroilor.Foto: Calin Mihai Staniloiu- Si televiziunile s-au alaturat protestului #sieu.Music Channel si H!T Music nu si-au intrerupt emisia din cauza CNA, insa au difuzat timp de 15 minute videoclipuri in care sunt prezentate autostrazi. In plus, in acest interval de timp nu a fost difuzata publicitate, iar in coltul din dreapta jos al ecranului aparea mesajul #SIEU.Prima TV s-a alaturat, de asemenea, acestei manifestatii si a difuzat un spot in care sunt prezentate date despre situatia infrastructurii rutiere din tara noastra.Digi24 a transmis imagini in direct de la Suceava, Iasi, Piata Victoriei si Ministerul Finantelor, unde oam ...citeste mai departe despre " sieu Romania a stat in loc intr-un protest national pentru autostrazi (Foto&Video) " pe Ziare.com