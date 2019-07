Sindicalistii CFR Calatori vor sa-l dea jos pe directorul general si vor protesta la Ministerul Transporturilor

"Scopul actiunii este indepartarea managerului general de la CFR Calatori (Valentin Dorobantu - n. r.) - asta este solicitarea noastra principala - pentru masurile pe care dumnealui le-a luat de la numirea lui, din martie, si pana in prezent, atat pe latura de resurse umane, cat si in ceea ce priveste managementul companiei.In conditiile in care CFR Calatori duce o lipsa acuta de material rulant, atat vagoane, cat si locomotive, dumnealui a inteles ca cele mai bune locomotive ale companiei sa fie inchiriate operatorilor privati. In conditiile in care noi avem nevoie de automotoare, exista un contract de reparatii capitale la Sagetile Albastre, care necesita reparatii urgente si era un contract in derulare in baza unui contract-cadru cu Remarul 16 Februarie. Contractul a expirat la 1 iulie, dumnealui a refuzat sa prelungeasca acest contract si a vrut sa iasa cu o noua licitatie", a declarat, joi, pentru AGERPRES, liderul Sindicatului National al Personalului Feroviar din Sectorul Comercial, Dragos Tanase.Din aceasta cauza, spune Tanase, 76 de automotoare care necesita reparatii nu vor mai circula."In conditiile in care licitatia dureaza cel putin un an, deci este foarte mult timp, sunt 76 de automotoare care necesita reparatii si care nu vor mai circula. Aceste 76 de automotoare urmau sa fie reparate. Neprelungind contractul, aceste 76 de automotoare vor ramane neutilizabile. Asta inseamna ca cel putin 200 de trenuri pe zi sa fie anulate, pentru ca nu ai material rulant sa pui in circulatie. 200 de trenuri pe zi inseamna foarte, foarte mult, inseamna reducere de prestatie, iar reducerea de prestatie intotdeauna duce la reducere de personal. Or, pe noi ne doare foarte mult lucrul acesta", a adaugat el.De asemenea, s-au luat masuri de anulare a unor trenuri de naveta, adica trenurile profitabile ale CFR Calatori."Mai mult de atat, deja s-au luat masuri de anulare de trenuri. Sunt cateva zeci de trenuri la nivel de companie deja anulate si ce ne doare cel mai tare si este un semn de mare intrebare pentru noi este ca acest ...citeste mai departe despre " Sindicalistii CFR Calatori vor sa-l dea jos pe directorul general si vor protesta la Ministerul Transporturilor " pe Ziare.com