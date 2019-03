Presedintele Sindicatului USLM, Ion Radoi, a declarat miercuri ca toate cele 13 trenuri de metrou CAF ar trebui retrase din circulatie, intrucat au probleme la computerul de bord care le poate face imposibil de controlat si care au dus la deraierea unui tren in ianuarie.Acestea sunt cele mai noi trenuri achizitionate de Metrorex , care circula cu preponderenta pe Magistrala 2 Pipera-Berceni.Liderii USLM le-au aratat jurnalistilor cum arata trenul de metrou CAF care, pe 26 ianuarie 2019, a deraiat, a zburat practic si s-a izbit cu 50 de kilometri pe ora de zidul de la depoul IMGB, din cauza unei defectiuni la computerul de bord. Trenul, care circula fara calatori la momentul respectiv, este si acum suspendat si contorsionat pe un perete lateral al depoului.In replica, Metrorex a aratat ca nu a primit pana in prezent concluziile Agentiei de Investigare Feroviara Romana (AGIFER) privind cauzele incidentului din 26 ianuarie."Evenimentul petrecut pe data de 26 ianuarie 2019 se afla in atentia conducerii Metrorex. La acea data, un tren de metrou remorcat de o locomotiva, aflat in activitate de manevra in depoul Berceni, a fost implicat intr-un incident. Evenimentul face subiectul unei cercetari efectuate de o comisie numita de AGIFER. Cercetarea efectuata de Agentia de Investigare Feroviara Romana - (AGIFER), conform reglementarilor legale in vigoare, se afla in desfasurare. Metrorex nu a primit pana la acest moment concluziile institutiei abilitate", au precizat reprezentantii Metrorex.Citeste mai multe detalii despre nemultumirile celor de la Metrorex ...citeste mai departe despre " Sindicalistii de la metrou picheteaza astazi Ministerul Transporturilor " pe Ziare.com