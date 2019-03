Sindicalistii de la metrou sustin ca multe trenuri sunt greu de condus si pun calatorii in pericol. Iata de ce

Uniunea Sindicatul Liber din Metrou (USLM) a chemat astazi presa la Depoul Berceni, unde la finele lunii ianuarie o garnitura de tren care gara la capat de linie a deraiat. Prin aceasta actiune, ULSM a dorit sa atraga atentia asupra faptului ca - desi acele garnituri de tren ar fi periculoase din cauza softului care le controleaza - Metrorex continua sa le foloseasca pentru transportul zilnic a milioane de oameni.Reamintim ca, in ianuarie, mecanicul metroului deraiat a spus ca accidentul s-a produs din cauza ca trenul s-a alimentat intr-o maniera imprevizibila si a accelerat singur.Miercuri, mecanicii adunati la Depoul Berceni au spus ca, dupa deraierea din ianuarie, specialistii CAF au facut teste. Concluzia: in conditii similare cu cele in care s-a produs accidentul, trenurile ar reactiona la fel de periculos."In conditii similare (cu cele in care s-a produs deraierea - n.red.), trenurile au reactionat la fel (ca in cazul deraierii - n.red.) . Trenul, separat fata de alimentarea cu energie electrica, totusi, s-a alimentat singur, a intrat in viteza si n-a mai putut fi controlat. Bine ca, atunci, in ianuarie, trenul a venit catre depou si n-a iesit pe linia 2. Va puteti da seama ce s-ar fi putut intampla atunci... ", a spus unul dintre mecanici, sugerand faptul ca accidentul s-ar putea repeta.Oamenii sustin ca vagoanele CAF reactioneaza in acest fel din cauza ca au prea multa electronica ineficienta."Stiti ce vorbeau asa, intre ei (despre softul care controleaza vagoanele - n.red.)? Ca e soft luat din China via Turcia si ca 'de cati bani am dat, de atata am primit'. Pai colegii mei, la capat de linie, mai coborau din cabina - pe care o pazea un bodyguard - ca sa se duca pana la toaleta. Acum nu mai coboara, de frica sa nu se alimenteze trenul singur si sa nu plece pe linie singur", a spus un alt mecanic venit la depoul Berceni.Ion Radoi, presedintele USLM, sustine ca si metrourile vechi produse la Arad sunt mai sigure decat cele straine, cumparate cu bani grei si dotate cu softul care ar crea probleme."Ce mai putem face cu acest tren? Il mai putem da jos de pe sine? Nu! Si daca-l ...citeste mai departe despre " Sindicalistii de la metrou sustin ca multe trenuri sunt greu de condus si pun calatorii in pericol. Iata de ce " pe Ziare.com