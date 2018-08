"Este ultima zi de pichetare aici in fata Guvernului dupa care, in functie de ce intampla, pentru ca nu am fost contactati si nu am avut vreun dialog pana in acest moment cu reprezentantii Guvernului sau reprezentantii Ministerului, vom decide dupa ce vom convoca Consiliul General care va fi continuarea si ce vom face.Oricum, trebuie sa luam o hotarare si pentru demararea contractului colectiv de munca, care va incepe la mijlocul lunii septembrie, dar pana atunci vedem daca mai avem si alte actiuni", a spus Ion Radoi.Acesta a mentionat ca, dupa ultima zi de pichetare la Ministerul Transporturilor, care a avut loc joi, vineri au fost invitati la minister, dar nu s-a ajuns la niciun rezultat."Daca lucrurile merg pe cursul de pana acum, o sa hotarasca Consiliul General cum vom continua. Si daca totusi o sa ajungem si la expirarea contractului colectiv de munca este posibil sa ajungem si la declansarea grevei", a afirmat Ion Radoi.Acesta a precizat ca greva ar putea avea loc la mijlocul lunii octombrie.In ceea ce priveste protestul din fata Guvernului, Radoi a declarat ca luni au venit mai multi sindicalisti decat s-a anuntat initial, respectiv 700. Sindicalistii vor depune marti la registratura o adresa de revenire si vor verifica daca exista un raspuns.USLM a organizat in zilele 20, 21, 22 si 23 august 2018, intre orele 12:00 - 14:00, proteste in fata Ministerului Transporturilor, in care s-a atras atentia asupra problemelor existente la Metrorex , insa discutiile cu ministrul Transporturilor si conducerea Metrorex pe marginea revendicarilor au esuat. Luni, 27 august, si marti, 28 august, acestia au pichetat sediul Guvernului. ...citeste mai departe despre " Sindicalistii de la metrou vor convoca saptamana viitoare Consiliul General. Greva generala nu este exclusa " pe Ziare.com