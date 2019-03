Sindicalistii din penitenciare ameninta cu proteste si procese, in contextul inghetarii salariilor prin OUG 114/2018

Sindicalistii precizeaza ca bugetul aprobat pentru Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) pentru anul 2019 nu asigura resursele necesare platii drepturilor de natura salariala pentru angajatii din sistemul penitenciar, iar pe fondul lipsei unor solutii viabile la nivelul Ministerului Justitiei, au solicitat astazi o intalnire cu prim-ministrul Vasilica-Viorica Dancila pentru rezolvarea urgenta a acestei probleme."Precizam ca, in contextul inghetarii salariilor prin OUG 114/2018, din lipsa alocatiilor bugetare, conducerea ANP ne-a informat in data de 19 martie 2019 ca doar 83% din fondul de salarii este asigurat si ca, in plus, institutia nu poate asigura plata orelor suplimentare, actualizarea drepturilor de hrana si echipament, decontul cheltuielilor pentru servicii turistice si angajarea promotiilor de absolventi", arata FSANP, intr-un comunicat de presa remis vineri Ziare.com.Potrivit sursei citate, sistemul penitenciar se confrunta cu un deficit sever de resurse umane, fapt ce a condus la inregistrarea unui numar de peste 1 milion de ore suplimentare inca nerecuperate si neplatite.Ameninta cu proceseSefii Administratiei Nationale a Penitenciarelor au evitat plata acestor drepturi, fapt care ar fi subminat siguranta penitenciarelor si care a dus la inregistrarea a peste 8.700 de incidente negative in penitenciare in ultimii 2 ani."In situatia in care prim-ministrul Dancila nu va da curs solicitarii noastre, ne vedem nevoiti ca, in perioada urmatoare, sa reluam actiunile de protest si sa solicitam instantelor de judecata obligarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor la plata orelor suplimentare restante.In prealabil, vom refuza efectuarea de ore suplimentare pentru viitor, avand in vedere ca acestea nu pot fi nici recuperate si nici platite, fapt ce va conduce la blocarea activitatii sistemului penitenciar", explica FSANP.Problemele din sistemSindicalisti mai avertizeaza ca, daca Guvernul nu va dispune masuri de solutionare rapida a acestei situatii negative - lipsa cronica de personal, dar si a dotarilor si amenajarilor de siguranta necesare - angajatii din penitenciarevor fi in postura de a nu putea sa mai intre in serviciu, nefiind asigurate ...citeste mai departe despre " Sindicalistii din penitenciare ameninta cu proteste si procese, in contextul inghetarii salariilor prin OUG 114/2018 " pe Ziare.com