Sindicalistii din Sanatate acuza Guvernul ca prin OUG 114 pune in pericol asigurarea asistentei medicale

Sindicalistii sustin ca sistemul este atacat simultan din mai multe directii, respectiv reducerea diferitor sporuri si blocarea tarifului orar al garzilor."Semnalul cel mai vizibil al acestui pericol il constituie protestele spontane ale salariatilor care se desfasoara in aceasta perioada in diferite spitale din tara, ele avand ca tema principala scaderea veniturilor determinata in primul rand de reducerea drastica a recompenselor salariale menite sa cointereseze salariatii in asigurarea continuitatii asistentei medicale.Aceasta este principala nemultumire a salariatilor de la spitalele din Tulcea, Neamt, Pascani, Sighetu Marmatiei si a celor din spitalele in care estimam ca se vor ivi in continuare proteste spontane", au transmis, miercuri, reprezentantii Federatiei Solidaritatea Sanitara.OUG 114 taie si in Sanatate - Medicii si asistentele pierd pana la o mie de lei pe lunaCum si cat se reduc sporurilePotrivit acestora, continuitatea asistentei medicale este atacata din mai multe directii simultan. In primul rand, este vorba despre reducerea sporului pentru activitatea desfasurata in zilele de sarbatori legale si cele de repaus saptamanal."Introducerea indemnizatiei de hrana in suma sporurilor si specificul unitatilor publice de sanatate (majoritatea sectiilor si compartimentelor acestora fiind prinse in mecanismul de asigurare a continuitatii) au condus la situatia actuala in care acest spor tinde catre desfiintare (catre limita lui minima de 1%) in multe unitati.Mentionam ca posibilitatea de desfiintare de facto a acestui spor a fost creata in mod intentionat de guvernanti prin modificarea operata in legea salarizarii (fata de Codul Muncii): trecerea de la un spor de 100% la un spor de pana la 100%", au transmis sindicalistii.In plus, este vorba despre reducerea sporului de tura."OUG 114/2018 stabileste ca acesta nu se acorda prin raportare la salariul de baza actual, ci prin raportare la salariul anterior, respectiv cel aplicabil la 1 ianuarie 2018.In conditiile in care marimea procentuala a sporului de tura, stabilita prin lege, este de 15%, blocarea lui la nivelul lunii ianuarie 2018 inseamna, de fapt, reducerea lui la cca. 10% din salariul de baza actual.Cu alte cuvinte, prin OUG 114/2018 Guvernul le-a furat salariati ...citeste mai departe despre " Sindicalistii din Sanatate acuza Guvernul ca prin OUG 114 pune in pericol asigurarea asistentei medicale " pe Ziare.com