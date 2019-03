Sindicalistii din Sanatate protesteaza: Voi ne-ati mintit intru totul, noi va pedepsim cu votul! (Foto)

La protest participa reprezentanti ai Federatiei Sanitas din judetele Mehedinti, Arges, Bistrita Nasaud, Valcea, Galati, Constanta, Mures, Vaslui, Maramures, Suceava si Giurgiu. Acestia au urmatoarele mesaje: "Salariul ce l-ati promis pentru noi e doar un vis", "Sanatatea valoreaza mai mult de 30%", "Legea voastra 'unitara' dezbina intreaga tara", "Voi ne-ati mintit intru totul, noi va pedepsim cu votul".Mitingul din fata Ministerului Muncii este a treia actiune dintr-o serie de proteste programate de liderii Sanitas, ca reactie la efectele reglementarilor Legii 153/2017 si ale OUG 114/2018 asupra drepturilor salariale ale membrilor sindicatului. Cu o saptamana in urma, sindicalistii au pichetat sediul Ministerului Sanatatii, iar in urma cu doua saptamani au protestat in fata Ministerului de Finante.In calendarul de proteste stabilit de sindicalisti, Sanitas anunta organizarea unui miting de amploare in Bucuresti la inceputul lunii aprilie.Presedintele Federatiei Sanitas, Leonard Barascu, a avertizat ca sindicatele din sanatate vor declansa greva generala in cazul in care comunicarea si dialogul social cu Guvernul vor ramane la fel de proaste si in luna aprilie.Reprezentantii Sanitas considera ca OUG 114 afecteaza grav salariile angajatilor din sanatate si din asistenta sociala." (...) Legea 153/2017 a creat un nivel ridicat de asteptare, iar OUG 114/2018 a produs o grava afectare a evolutiei firesti a veniturilor salariatilor din sanatate si asistenta sociala, (...) actele normative cu caracter salarial din ultimii doi ani sunt contradictorii si au prevederi interpretabile care au condus la aplicarea lor neunitara si discriminatorie, (...) ianuarie 2019 nu a adus cresteri reale de venituri salariatilor care, conform Legii 153/2017, urmau sa beneficieze de acestea, iar celor care au beneficiat de cresteri in martie 2018 limitele impuse de OUG 114/2018 le-au produs pierderi importante de venituri", sustine Sanitas, intr-un comunicat.Sindicalistii critica si lipsa de reactie a responsabililor guvernamentali la solicitarile repetate de a organiza dezbateri si consultari cu partenerii sociali pentru armonizarea reglementarilor salariale si identificarea de solutii pentru readucerea echilibrulu ...citeste mai departe despre " Sindicalistii din Sanatate protesteaza: Voi ne-ati mintit intru totul, noi va pedepsim cu votul! (Foto) " pe Ziare.com