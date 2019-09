Sindicatele din industria de aparare organizeraza proteste, miercuri si joi, in fata Guvernului

Actiunile de protest vor incepe la ora 11:00."Motivul actiunii este nerespectarea de catre Guvern a angajamentelor asumate in data de 17.07.2019 in cadrul discutiilor care au avut loc la Palatul Victoria, in prezenta premierului.Confederatia Nationala Sindicala 'Cartel ALFA' este alaturi de membrii sai si le sustine revendicarile justificate. Reamintim Guvernului ca dialogul social reprezinta un mecanism esential in fundamentarea de politici publice la nivel european si presupune nu doar discutii si angajamente lipsite de consecinte, ci si asumarea si aplicarea rezultatului consensualizat", se arata intr-un comunicat de presa remis marti Ziare.com.Potrivit sursei citate, principalele revendicari sunt:- Nerespectarea punerii in aplicare a Acordului si a Memorandumului intre Guvernul Romaniei, Asociatiile Patronale si Federatiile Sindicatelor din Industria de Aparare, conform intelegerilor din 17.07.2019 in discutiile purtate la Palatul Victoria in prezenta Premierului Vasilica-Viorica Dancila;- Modificarea definitiei "Industrie de Aparare" in "Industrie Strategica de Interes National";- Constituirea Consiliului pentru coordonarea Industriei de Aparare, in conformitate cu HG 637/2017;- Aprobarea in regim de urgenta a BVC-urilor pe 2019;- Industria de Aparare trebuie sa devina furnizorul principal pentru toate institutiile cu caracter militar, securitate si ordine publica, de arme, munitie si tehnica militara. Minim 30% din achizitii sa se realizeze in industria de aparare romaneasca sau prin compensare conform legii offset-lui;- In regim de urgenta rezolvarea SALARIZARII conform procedurilor pentru constructori sau IT-isti. Emiterea unui act normativ care sa scuteasca pe o perioada de 10 ani salariatii din cadrul operatorilor economici din industria nationala de aparare de la plata impozitului pe venit, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute de legea 227/2015 privind codul fiscal;- Suplimentarea fondurilor necesare pe nucleu pe 2019 la nivelul promisiunii domnului viceprimministru Orlando Teodorovici si ministrului Nicolae Badalau (32 mil lei) . ...citeste mai departe despre " Sindicatele din industria de aparare organizeraza proteste, miercuri si joi, in fata Guvernului " pe Ziare.com