Sindicatele din invatamant solicita Ministerului Educatiei sa impuna directorilor sa nu mai cheme profesorii la scoala

"Este o situatie de urgenta nationala, iar populatia trebuie protejata! Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant considera ca protejarea oamenilor in fata COVID - 19, prin toate masurile care pot fi dispuse, este indiscutabil obligatorie! Federatia noastra solicita Ministerului Educatiei si Cercetarii sa dispuna de urgenta inspectorilor si directorilor sa nu mai cheme angajatii la lucru! In mai multe judete ale tarii, directorii pun in pericol sanatatea personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic prin chemarea acestora in unitatile de invatamant", a transmis, joi, FSLI.Potrviti sindicalistilor, toate scolile trebuie sa fie dezinfectate in aceasta perioada, iar angajatii trebuie sa stea acasa."Se incalca astfel drepturi constitutionale ale acestor persoane prin impunerea fortata a prezentei acestora la lucru. Sunt mii de persoane angajate in invatamant, din intreaga tara, care sunt puse in pericol in acest moment, dar care pot pune in pericol si familiile acestora. Deplasarile in perioade de alerta crescuta trebuie limitate", au mai transmis sindicalistii.Potrivit acestora, recomandarile Ministerului Educatiei si Cercetarii referitoare la modul de lucru al unitatilor de invatamant pe perioada suspendarii cursurilor scolare au fost interpretate diferit."In sute de unitati de invatamant angajatii - personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic - sunt chemati la lucru! Reamintim faptul ca in data de 10 martie 2020, Ministerul Educatiei si Cercetarii a transmis o Nota catre unitatile de invatamant, prin care se recomanda o serie de masuri care trebuie luate de catre conducerile unitatile de invatamant.Din pacate, sunt directori care nu sunt constienti de gravitatea situatiei si au luat decizia total neinspirata si periculoasa de a-i chema pe angajati la scoala. Este o lipsa de responsabilitate totala a acestor inspectori si directori, in conditiile in care la nivel national sunt dispuse de catre autoritati masuri drastice", au mai transmis reprezentantii FSLI.Federatia considera ca "si resursa umana trebuie sa beneficieze de aceleasi masuri de protect