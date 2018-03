Sindicatul Politistilor ameninta cu proteste: Plata orelor suplimentare ar fi insignifianta

Carmen Dan a sustinut luni ca mecanismul de plata a orelor suplimentare ar urma sa functioneze incepand cu luna aprilie, iar primele ore suplimentare sa fie platite in luna iunie.In replica, reprezentantii Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) au transmis, marti, ca plata orelor suplimentare ar aduce "sume insignifiante" angajatilor si reclama faptul ca problemele din sistem sunt complexe.Sindicalistii anunta ca, daca pana in 15 martie dialogul cu Guvernul nu va da rezultatele scontate, vor declansa proteste de amploare pe termen lung."Constatam ca revendicarile noastre, referitoare la: introducerea politistilor si a personalul contractual in grila de salarizare din Legea-cadru 153/2017, incepand cu luna martie a.c., dotarea logistica precara, deficitul de personal, protectia fizica si juridica a politistilor, plata permanentei de la domiciliu, subfinantarea MAI, modificarea Statutului politistului, modernizarea sediilor de politie etc., prezentate, constant, in sedintele de dialog social si trimise Guvernului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerului Muncii si altor institutii abilitate sunt, in continuare, neglijate de catre factorii decidenti", se arata intr-un comunicat al sindicatului.Sindicalistii comenteaza si intentia MAI de a sustine plata orelor suplimentare, apreciind ca va aduce venituri "insignifiante"."Intentia MAI de a sustine introducerea posibilitatii platii orelor suplimentare - respectiv un numar de 15 ore/luna, incepand cu luna iunie, in cazul in care acestea nu au fost recuperate in termen de 60 de zile -, reprezinta doar o formula derizorie de abordare a relatiei cu sindicatele, dat fiind faptul ca sumele astfel obtinute ar fi insignifiante, iar revendicarile noastre vizeaza o paleta mult mai complexa de probleme, care-i afecteaza pe toti angajatii MAI si nu doar pe cei ce efectueaza ore suplimentare", se mai arata in document.Daca dialogul cu Guvernul nu le va aduce solutii, acestia spun ca vor demara proteste."Consideram deschis conflictul de munca si, in temeiul legislatiei incidente si al protocoalelor incheiate de FSNP ...citeste mai departe despre " Sindicatul Politistilor ameninta cu proteste: Plata orelor suplimentare ar fi insignifianta " pe Ziare.com