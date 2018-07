RATB va implementa aceasta masura, iar astfel soferii vor fi impiedicati sa mai circule pe liniile de tramvai, in ciuda amenzilor mari pe care le pot primi, relateaza Stirile TVR.Un exemplu in acest sens este Soseaua Viilor, din sectorul 5. Vor fi montate garduri pe o distanta de 19 kilometri, iar pe doi kilometri sinele de tramvai vor fi despartite de carosabil prin stalpi.Esrte insa nevoie si de investitii, precum modernizarea sinelor si tramvaie mai noi, pentru ca transportul in comun sa fie intr-adevar eficient, transmit sindicalistii RATB.Citeste si:Tramvaie blocate 40 de minute din cauza unui sofer care a parcat pe linieTramvaie blocate de zeci de minute din cauza unui sofer care a parcat langa linia de tramvaiRATB a inceput montarea gardurilor pe liniile de tramvai 1 si 10 ...citeste mai departe despre " Sinele de tramvai de pe bulevardele din Bucuresti vor fi separate prin garduri si stalpi " pe Ziare.com