Sistemul de pensii, bomba cu ceas: Toti banii statului se duc pe pensii si salarii si traim pe datorie. Ce se va intampla cand cresterea economica va stagna?

Si marea problema, sustine Olguta Vasilescu, ar reprezenta-o plata pensiilor, pentru ca in luna iulie a fost aprobata o lege prin care veniturile pensionarilor din grupele I si II de munca au fost majorate. Iar in bugetul pentru acest an Guvernul nu a inclus si acesti bani.Chiar asa sa fie? Doar majorarile pentru grupele de munca sa fie problema? Pentru aceste cresteri sa fie necesare taieri, la rectificarea bugetara, de sume uriase de bani de la alte domenii importante?De fapt, ultima executie bugetara ne arata ca Guvernul PSD-ALDE a ajuns sa concentreze cea mai mare parte a resurselor statului roman pentru a plati pensiile si salariile, iar Romania va avea foarte mult de suferit de pe urma acestei situatii in care am ajuns.Asadar, atrag atentia prof. dr. Cristian Paun, directorul executiv al Societatii Romane de Economie si profesorul de economie Bogdan Glavan, dupa rectificarea bugetara, pensionarii si bugetarii isi vor primi banii la timp, insa consecintele vor fi foarte grave. Se vor taia investitiile cu achizitionarea unui RMN in spitale, achizitiile de medicamente vitale in spitale sau a materialelor de curatenie in scoli sau spitale. Si toate acestea se adauga la taierile drastice ale investitiilor de pana acum.Explozia pensiilor speciale, una dintre cauzele deficitului din sistemului de pensiiSistemul public de pensii este de mai multi ani pe un deficit (diferenta dintre veniturile din contributii si cheltuielile cu pensiile) de cateva miliarde de euro. Numai in 2017, deficitul a fost de circa 2,8 miliarde de euro, adica echivalentul a 2.800 km de autostrada, explica prof. dr. Cristian Paun, directorul executiv al Societatii Romane de Economie.Cauzele care au dus la aceasta situatia grava sunt mai multe si tin de guvernare si de politicieni, afirma Cristian Paun, precizand ca una dintre ele o reprezinta explozia pensiilor speciale."Situatia este de mai multi ani destul de dificila. Sistemul public de pensii este de mai multi ani pe un deficit de cateva miliarde de euro (numai in 2017 deficitul a fost de circa 2,8 miliarde de euro, echivalentul a 2.800 km de autostrada).Problema este ca acest deficit a tot crescut in ultimii ani mai mult din cauze ce tin de guvernare si de politicieni: includerea venitului minim garantat pentru