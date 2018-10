Sistemul informatic din Sanatate continua sa cada. CNAS refuza sa spuna cine asigura mentenanta si pe ce bani

In replica, CNAS a transmis printr-un comunicat ca "Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate (PIAS) functioneaza in parametri normali" si ca au fost doar pe 8 octombrie "fluctuatii" ce au fost solutionate pe data de 9."Pe durata efectuarii lucrarilor tehnice, au existat intervale in care platforma informatica a avut timpi lungi de raspuns la solicitarile utilizatorilor, fapt perceput de acestia drept nefunctionalitate.Mentionam ca serviciile medicale efectuate in perioada respectiva pot fi raportate si validate in interval de trei zile lucratoare dupa data efectuarii serviciilor respective, nefiind necesara stabilirea de masuri derogatorii", a transmis CNAS.Reactia Casei i-a revoltat pe medici, care spun ca inca se chinuie sa introduca serviciile oferite in sistem, astfel incat sa le poata fi decontate si sa nu fie buni de plata."Ne chinuim de 3 zile sa incarcam datele in SIUI si primim doar mesaje de eroare. Chiar nu mai au niciun pic de bun simt?", "Nu am validat de 3 zile nicio consultatie! Daca functiona sistemul, nu ma aflam in aceasta situatie" sau "Si pe 10 tot asa de 'fluctuanta' a fost platforma de poveste. Nu ei sunt tampiti, ci asa ne cred pe noi", sunt cateva din reactiile medicilor de familie.Istoria se repeta?Problemele sistemului informatic nu sunt insa ceva nou, cum nu e noua nici situatia in care medicii reclama probleme si Casa spune ca nu exista.La inceputul lunii mai, sistemul informatic din Sanatate a fost la un pas de colaps total. Medicii de familie au protestat in fata Casei de Sanatate dupa ce fusesera ignorati cand semnalau problemele. Ziare.com informa la acel moment ca baza de date aproape a fost compromisa, riscand sa fie pierdute inclusiv informatiile pacientilor.Medicii de familie protesteaza in fata Casei de Sanatate: Nu vrem sa murim de inima in fata unor calculatoare (Video)Medic de familie: Sistemul informatic s-a nascut ca un avorton si e in coma. CNAS da prima reactie, dar nicio explicatieMotivul pentru care se ajunsese in aceasta situatie grava era ca expirase contractul cu firma care se ocupa de mentenanta, SIVECO. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate nu facuse demersurile necesare pentru a prelungi contractul sau a incheia un altul, iar SIVECO a anuntat ca, dupa o perioada in care ...citeste mai departe despre " Sistemul informatic din Sanatate continua sa cada. CNAS refuza sa spuna cine asigura mentenanta si pe ce bani " pe Ziare.com