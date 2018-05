Sistemul informatic din Sanatate e din nou in aer. SIVECO acuza Casa ca a facut mai mult rau incercand sa repare

Reparatiile au fost facute de SIVECO, CNAS anuntand in urma cu 9 zile ca firma a acceptat sa lucreze gratuit. Contractul SIVECO cu CNAS pentru mentenanta a expirat si compania anuntase la inceputul lunii mai ca a suspendat toate activitatile legate de baza de date Oracle a sistemelor SIPE (reteta electronica), SIUI (Sistemul Informatic Unic Integrat) si CEAS (cardul electronic de sanatate) si mentenanta aplicatiei SIPE. La scurt timp de la acest anunt sistemul s-a blocat.Acum, dupa ce reparatiile s-au incheiat, SIVECO explica ce probleme au gasit cei 19 specialisti care au lucrat intre 14 si 18 mai pentru a repune pe linia de plutire sistemul informatic din Sanatate."In cursul zilelor de 14 - 18 mai echipa SIVECO a lucrat zilnic in doua etape. Pe parcursul zilei (8:30 - 19:00) la monitorizarea bazelor, aplicarea corectiilor care nu necesita oprirea sistemelor, elaborarea scripturilor pentru perioada de oprire a sistemelor, iar seara si noaptea (19:00 - 2:00): oprirea sistemelor care acceseaza bazele de date, rularea scripturilor cu corectii consistente, verificarea bazelor si repornirea tuturor sistemelor.Imbunatatirile au fost vizibile gradual iar incepand cu data de 17.05.2018 ora 02:00, platforma PIAS functioneaza la capacitate normala. In perioada 18 - 21.05.2018 echipa SIVECO a monitorizat constant platforma PIAS si nu a constatat elemente de disfunctionalitate a acesteia", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.Oamenii pusi de CNAS sa repare au stricat mai rauCompania spune ca in perioada in care nu a fost asigurata mentenanta si au inceput sa apara probleme persoane desemnate de CNAS au incercat sa redreseze situatia, insa au agravat-o, riscand sa compromita baza de date."Am inaintat conducerii CNAS concluziile noastre dar, pe scurt, cauza principala a congestiei aparute pe 3.05.2018 a fost lipsa activitatilor obligatorii de mentenanta proactiva si de administrare a bazelor de date. Ulterior, congestia a fost agravata de un numar de 18 interventii asupra bazelor de date facute de persoane fara cunostinte aprofundate despre sistemele care alcatuiesc PIAS, ajungandu-se la desincronizari intre aplicatii, desincronizari intre noduri ale aceleiasi baze, riscuri de pierdere de date si de disfunctionalitati majore.In prezent bazele de date functi ...citeste mai departe despre " Sistemul informatic din Sanatate e din nou in aer. SIVECO acuza Casa ca a facut mai mult rau incercand sa repare " pe Ziare.com