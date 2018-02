Situatia Justitiei din Romania va fi dezbatuta in Parlamentul European, saptamana viitoare

"Mersul reformei sistemului judiciar din Romania si amenintarea pe care aceasta ar putea-o reprezenta la adresa statului de drept vor fi dezbatute cu Consiliul si Comisia, miercuri", se arata in anuntul oficial postat pe site-ul site-ul Parlamentului European.Unul dintre participantii la dezbatere va fi comisarul european pe Justitie, Vera Jourova.In comunicat se reaminteste ca Parlamentul Romaniei a adoptat trei legi care introduc schimbari in modul de functionare al Justitiei, amendand statutul judecatorilor si procurorilor, organizarea sistemului judiciar, precum si organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii."De asemenea, au fost modificate regulile cu privire la conflictul de interese si se intentioneaza amendarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala.Aceste evolutii au generat masive proteste in tara. Saptamana trecuta, Comisia Europeana si-a exprimat ingrijorarile cu privire la impactul acestor shimbari asupra independentei sistemului judiciar din Romania si asupra capacitatii de lupta efectiva impotriva coruptiei", se mai arata in comunicatul citat.Citeste scrisoarea Comisiei Europene prin care avertizeaza Parlamentul de la Bucuresti in legatura cu Legile Justitiei si Codurile Penale.Zilele trecute, presedintele Klaus Iohannis a fost prezent la Bruxelles unde a discutat cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker.Citeste mai multe despre declaratiile celor doi oficiali:Juncker: Daca Legile Justitiei raman asa, discutam altfel despre Schengen si MCV. Nu acceptam pasi inapoiIohannis: Avem o problema majora cu Legile Justitiei si cu Codurile Penale. Pentru asta eu ma agit, se vede, nu se vede, e partea a douaIohannis: Nu considera nimeni ca in Romania nu mai functioneaza statul de drept. Nu trebuie sa intram in panica asa, din oficiuDe asemenea, Parlamentul European a gazduit inaugurarea unei expozitii cu imagini de la protestele din Romania, care continua de mai bine de un an, la care au fost invitati si reprezentanti ai miscarii civice "Va vedem din Sibiu".Citeste si:Protestele romanilor, prezentate Parlamentului European: Vrem justitie, nu coruptie! Vrem sa traim in lumina! (Galerie foto & Video)Protest la Guvern la un an de la OUG 13: Lupta pentru independenta Justitiei continua. Nu cedam!Un ...citeste mai departe despre " Situatia Justitiei din Romania va fi dezbatuta in Parlamentul European, saptamana viitoare " pe Ziare.com