Situatie critica in Justitie: Infractorii scapa pe capete, magistratii se gandesc daca nu e mai sigur sa plece din tara

Este avertismentul fara precendent lansat de un procuror cu mare experienta, seful Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov si al Asociatiei Procurorilor din Brasov, Claudiu Sandu, in cadrul dezbaterii "Blitzkriegul penalilor", organizata de Frontline Club Bucharest.Ceea ce ii impinge pe procurori in afara carierei, poate chiar a tarii, este in primul rand faptul ca nu isi mai pot face treaba, pentru ca au fost lasati fara resurse. In razboiul ei cu DNA si Parchetul General, actuala Putere a adus parchetele din tara in pragul blocajului.Pe de-o parte, este vorba despre lipsa mijloacelor tehnice. Decizia CCR care a interzis colaborarea cu SRI a lasat multe dosare in imposibilitatea de a fi lucrate, spune procurorul Sandu:"Decizia CCR a plecat de la premisa corecta ca statul sa investeasca si sa puna la dispozitia Justitiei mijloace de supraveghere tehnica, dar in sensul acesta nu s-a facut nimic. Nu exista niciun fel de tehnica functionala la dispozitia parchetelor clasice. Mandatele sunt puse in aplicare doar prin Directia de operatiuni speciale (DOS), unde lucreaza politisti angajati MAI cu subordonarea de rigoare.Nu exista in parchete angajati care sa se ocupe de asa ceva si nu se face niciun demers in sensul acesta".Iar colaborarea cu DOS e in limita posibilitatilor.Ce inseamna asta? "Orice solicitare se loveste initial de un refuz, pentru ca oamenii sunt suprasolicitati. Cred ca investigam cam 10% din faptele care ar trebui investigate prin masuri tehnice. Restul e investigat fie mai putin, fie deloc", spune procurorul Claudiu Sandu.Si aceste efecte au fost agravate de pensionarea anticipata a politistilor, dar si de modificarile legislative succesive.Unde suntem? "Infractiunile comise cu violenta sunt prioritare, dar sunt alte fapte pentru care nu exista resursa. Daca ai nevoie de verificarea in teren a unor informatii, raspunsul vine intre 3 si 6 luni, ceea ce inseamna pierderea momentului operativ. La Parchetul Tribunalului nu s-a mai facut un filaj de vreo 2-3 ani".Claudiu Sandu nu da vina pe DOS: "nu au oameni, fac eforturi, dar ...citeste mai departe despre " Situatie critica in Justitie: Infractorii scapa pe capete, magistratii se gandesc daca nu e mai sigur sa plece din tara " pe Ziare.com