Situatie de criza la UPU SMURD Bihor: Toti angajatii isi dau demisia, in semn de protest fata de reducerea salariilor

Medicul Hadrian Borcea, un profesionist foarte apreciat in domeniul medicinei de urgenta, puternic implicat in sustinerea UPU a spitalului din Oradea, si-a dat demisia vineri, dupa ce Consiliul Local a adoptat o hotarare prin care sporurile acordate medicilor si asistentilor medicali sunt reduse cu 60%, respectiv cu 25%. Potrivit medicului, intre 50 si 100 de asistenti ai Spitalului Judetean vor fi afectati de aceasta decizie."A fost socant faptul ca am aflat din presa azi dimineata de Hotararea de Consiliu Local care s-a luat ieri (joi-n.red.) referitor la aplicarea sporurilor in unitatile sanitare subordonate Primariei. Asta in conditiile in care de mai bine de o luna incerc sa conving conducerea Spitalului Judetean de principiul defectuos pe care se bazeaza atunci cand alege modalitatea asta de aplicare a unei Hotarari de Guvern care, da, are multe neajunsuri, dar aceste neajunsuri acum sunt transformate in probleme grave de functionare", a declarat, vineri, Hadrian Borcea, pentru Digi 24.Dupa ce au aflat de demisia lui Hadrian Borcea, atat medicii, cat si asistentii UPU si-au scris demisiile, unii venind chiar din timpul liber pentru a semna, arata Bihoreanul.Mai mult, vineri la amiaza, angajatii au si protestat in fata spitalului, iar managerul spitalului Judetean, Gheorghe Carp, a venit sa stea de vorba cu protestatarii."Atat dr. Borcea, cat si eu trebuie sa ne supunem legilor Romaniei. Daca ministerul Sanatatiii si ministerul Muncii au hotarat o chestie, trebuie sa ne conformam. Dvs. v-au marit salariile cu 100-150%, mie nici cu un leu si nu mi-am dat demisia, n-am facut nimic ca sa opresc mersul spitalului. Eu personal am luat legatura, mi s-a promis ca intr-o luna de zile se modifica situatia sporurilor. Eu sunt cel mai interesant ca dvs. sa fiti multumiti", a spus Carp.La protest a venit si Hadrian Borcea, care a fost primit cu aplauze de colegi. El a anuntat ca a vorbit si cu primarul Ilie Bolojan."S-a luat o decizie hoteste, e o hotarare de Consiliu Local, care transforma un spor pentru conditii deosebite intr-o masura sindicala. Cine a luat decizia sa si-o asume", a spus ...citeste mai departe despre " Situatie de criza la UPU SMURD Bihor: Toti angajatii isi dau demisia, in semn de protest fata de reducerea salariilor " pe Ziare.com