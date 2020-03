Cresterea numarului de cazuri de coronavirus vine in conditiile in care autoritatile italiene au impus restrictii severe pentru a stopa evolutia epidemiei.Epidemia de coronavirus in Italia: Cum se traieste in carantina, cine si cum mai poate calatori. Granitele raman, deocamdata, deschiseAproximativ 16 milioane de persoane din mai multe provincii au nevoie acum de un permis special pentru a putea calatori in alte regiuni, ca urmare a unei hotarari a autoritatilor.Italia plaseaza in carantina o zona vasta, inclusiv Milano si VenetiaItalia ramane in continuare tara europeana cu cele mai multe cazuri de infectie cu coronavirus.De asemenea, la nivel mondial, Italia este, incepand de duminica, a doua cea mai afectata tara din lume, dupa China. ...citeste mai departe despre " Situatie dramatica in Italia: Aproape 1.500 de cazuri noi si 133 de morti, intr-o singura zi. A devenit a doua cea mai afectata tara, dupa China " pe Ziare.com