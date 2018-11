Alenka Ermenc, care are gradul de general-maior, a preluat functia Sef de Stat Major General al Armatei de la predecesorul sau, generalul Alan Geder, caruia i-a fost si adjunct, se arata intr-un comunicat al Ministerului Apararii din Slovenia.Ceremonia a avut loc pe 23 noiembrie, la palatul prezidential din Slovenia.Ermenc s-a inrolat in armata in 1991, anul in care Slovenia si-a declarat independenta fata de Iugoslavia, si a absolvit Colegiul Regal de Studii de Aparare din Londra.Promovarea sa in functia de sef al Statului Major General al armatei vine dupa schimbarea Guvernului, din luna septembrie, cand Marjan Sarec a devenit prim-ministru. ...citeste mai departe despre " Slovenia a devenit singura tara membra NATO a carei armata e condusa de o femeie " pe Ziare.com