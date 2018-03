Smart City 2018-2020: Schimbarea oraselor cu ajutorul noii tehnologii digitale si implicarea noii generatii

Ziua de 23 martie va reprezenta un maraton al solutiilor propuse de companii cu experienta, dar si de firme aflate la inceput de drum, care vin cu propuneri inovatoare si vor sa ajute comunitatea in care traiesc pentru a simplifica actul administrativ si viata locuitorilor lor.Si-au anuntat participarea peste 40 de reprezentanti ai oraselor din zona Moldovei si peste 20 de Primarii, dar si reprezentanti ai institutiilor aflate in subordinea primariilor, ai mediului universitar si multe firme private.De asemenea, reprezentanti ai Primariei orasului Chisinau, din Republica Moldova, vor fi prezenti la eveniment.Dezbaterea reuneste 35 de speakeri si va incepe la ora 9:00, in prezenta Primarului Municipiului Iasi, Mihai Chirica, a echipei sale de specialisti si va fi condusa de Marius Bostan, initiatorul proiectului Smart City Alba Iulia si fost Ministru al Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala."Vestea buna este ca marile municipii romanesti deja sunt preocupate de fructificarea oportunitatilor oferite de dezvoltarea tehnologiilor avansate si sunt atrase de fenomenul smart city incercand sa atraga furnizorii de solutii. Este una din cele mai bune investitii pentru viitor, pentru economia locala, educatie, turism, sanatate, imbunatatirea calitatii locuirii, al mediului, serviciilor publice si folosirii inteligente a infrastructurii. Analiza inteligenta a seturilor mari de date, stocarea si utilizarea lor in siguranta si responsabila, interoperabilitatea si folosirea retelelor de comunicatii si IoT sunt provocarile care ne asteapta si sunt adresate conducatorilor care stiu sa-si atraga consilieri tehnologici inteligenti," a declarat Marius Bostan.Primul panel va fi dedicat subiectului de mobilitate urbana si va fi deschis de keynote speaker Radu Dragomir, CEO UrbanScope, care va prezenta solutii integrate de mobilitate urbana.Discutam despre nevoia oraselor de eliminare a congestiei si a noxelor, carsharing, ridesharing, parcare inteligenta despre cum satisfacem nevoia oraselor de mobilitate si care este eficienta investitiilor in sisteme inteligente.Telekom Roman ...citeste mai departe despre " Smart City 2018-2020: Schimbarea oraselor cu ajutorul noii tehnologii digitale si implicarea noii generatii " pe Ziare.com