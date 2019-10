Societatea de termoficare din Focsani a intrat in insolventa. Primaria spune ca oamenii vor avea caldura si apa calda

Magistratii Tribunalului Vrancea au admis chiar de la primul termen solicitarea administratiei locale astfel ca firma care se ocupa de fabricarea si distributia agentului termic intra intr-un proces de reorganizare. Oficialii din primarie spun ca cel putin iarna aceasta oamenii nu vor avea de suferit.Cererea Primariei ca Enet Focsani sa intre in insolventa a venit dupa ce societatea a acumulat datorii imense, la care s-au adaugat dobanzi si penalitati."Aceste datorii istorice sunt foarte mari, este vorba despre circa 75 de milioane de lei din care debit curent 20 de milioane, diferenta reprezinta dobanzi si penalitati. Am vrut sa incheiem odata pentru totdeauna aceasta gaura neagra in care am tot investit, platind datorii. Niciodata insa nu se platea datoria curenta, ci doar creditele restante", a explicat primarul Focsaniului, Cristi Misaila.Cererea primariei Focsani a fost transata de la primul termen. Instanta a numit un administrator judiciar provizoriu, care va trebui sa supravegheze indeaproape toate actiunile societatii. ENET ramane, pentru moment, administratorul retelei de termoficare, dar nu va mai putea face nimic fara aprobarea administratorului judiciar.Decizia nu este definitiva, dar este executorie. Urmeaza si alte etape, cea mai importanta fiind reorganizarea societatii.Autoritatile locale spun ca intrarea in insolventa a societatii de termoficare nu ii va afecta pe locuitorii orasului, iar cei racordati la sistemul centralizat vor primi in aceasta iarna apa calda si caldura."In perioada procedurii de insolventa orice furnizor indispensabil, cum e numit furnizorul de gaze, nu are voie sa sisteze serviciile pentru ca altfel nu vom mai putea duce la indeplinite planul de reorganizare", a explicat primarul Cristi Misaila. Totusi, daca masurile intreprinse odata cu intrarea in insolventa nu vor da rezultate, societatea de termoficare din Focsani poate intra in faliment. ...citeste mai departe despre " Societatea de termoficare din Focsani a intrat in insolventa. Primaria spune ca oamenii vor avea caldura si apa calda " pe Ziare.com