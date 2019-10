Solutii pentru criza medicilor rezidenti: Se poate incheia chiar si in doua zile, daca ar vrea Viorica Dancila, sustine un fost ministru al Justitiei

Mii de rezidenti, familiile lor, eventualii pacienti, spitalele in care acestia ar putea lucra de la 1 ianuarie, dar si generatia viitoare de absolventi risca sa fie afectati de amanarea examenului de rezidentiat din acest an, o manevra politicianista, cu efecte dezastruoase. Criza ar putea fi rezolvata daca ar exista vointa politica, spun parlamentarii si fostii ministri contactati de Ziare.com.Afla mai multe despre: Mii de romani, victime colaterale ale ambitiilor politice la nivel inalt: Nu exista O PERSOANA care sa semneze niste hartii.MEN sustine ca nu poate face nimicBiroul de presa al Ministerului Educatiei ne-a comunicat ca in acest moment nicio persoana din conducerea institutiei nu poate semna ordine de ministru sau hotarari de guvern, deci nici ordinul de care depinde organizarea rezidentiatului in acest an: "Legea spune ca delegarea de atributii catre secretarul de stat se face in conditiile in care in acel minister exista un titular. Acel titular face delegarea. Institutia a ramas fara titular. Nu poate sa existe secretar de stat delegat atata vreme cat nu exista ministru titular".La randul sau, premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca examenul de rezidentiat va fi o prioritate a viitorului guvern, care nu se stie, insa, cand va fi votat de Parlament si instalat la Palatul Victoria. Conform cadrului legal in vigoare, ordinele necesare organizarii examenului trebuie semnate cu 45 de zile inainte de sustinerea acestuia, prin urmare pentru ca rezidentiatul sa poata fi organizat chiar si pe 8 decembrie, adica sa avem un nou ministru plin al Educatiei, ar trebui ca un nou guvern sa fie instalat la Palatul Victoria in cel mult doua saptamani, ceea ce este greu de crezut.O solutie simpla si eficientaContactat de Ziare.com, Catalin Predoiu, fost ministru al Justitiei in guvernul Boc (demis in 2009 prin motiune de cenzura, ca si actualul guvern) ne-a explicat cum ar putea fi rezolvata legal si rapid criza medicilor rezidenti, daca premierul Viorica Dancila si-ar dori cu adevarat acest lucru."Criza numirii medicilor rezidenti poate fi usor rezolvata de prim-ministrul Dancila, daca a ...citeste mai departe despre " Solutii pentru criza medicilor rezidenti: Se poate incheia chiar si in doua zile, daca ar vrea Viorica Dancila, sustine un fost ministru al Justitiei " pe Ziare.com