Reprezentanti ai autoritatilor de stat si ai companiilor private au cautat cele mai bune solutii pentru traficul infernal din Romania

Conferinta "Transport Inteligent, Trafic Inteligent" si-a propus sa vina in sprijinul comunitatilor locale si sa adune la aceeasi masa atat reprezentantii forului legislativ, cat si firmele din domeniul transporturilor, prezentand solutii alternative pentru reducerea traficului rutier si a poluarii din transport.Lucian Bode (PNL), presedintele Comisiei pentru Transporturi si Infrastructura, a precizat, in deschiderea evenimentului, ca Romania inregistreaza un decalaj mare fata de alte state europene, desi administratiile publice locale sunt interesate sa dezvolte conceptul smart mobility, iar legislatia in domeniu sprijina infiintarea de parteneriate public-privat, care sa duca la un transport public eficient si o fluidizare a traficului.Presedintele Comisiei parlamentare a punctat ca principale probleme ale transportului public romanesc: gestionarea traficului, poluarea aeriana si fonica, numarul redus de statii de incarcare pentru autoturismele si autovehiculele nepoluante, lipsa unei infrastructuri alternative de trafic pentru biciclete."Este nevoie de deschiderea si promovarea parteneriatelor solide pentru dezvoltarea serviciilor de transport inovative. Transportul public trebuie sa fie unul verde, curat si eficient", a mai precizat Lucian Bode (foto).Daniel Van Motman, director de traffic management in Amsterdam, a sustinut ca o solutie eficienta o reprezinta implementarea conceptelor bike sharing si car sharing, care functioneaza deja in capitla Olandei.In sprijinul acestei idei a vorbit si Wijnand Marchal, consilierul economic al Olandei la Bucuresti. Acesta a precizat ca,in tara sa, exista in acest moment piste de biciclete cu o lungime totala de 35.000 de kilometri, in conditiile in care 17 milioane de olandezi traiesc pe o suprafata de aproximativ 42.000 kilometri patrati.Cornel Brezuica, presedintele Administratiei Fondului de Mediu (AFM), a afirmat ca, prin programul RABLA PLUS, in Romania vor fi achizitionate intre 1200 si 1300 masini electrice si hybrid, in comparatie cu cele 957 cumparate anul trecut (773 electrice si 184 hybrid).