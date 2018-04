Sorin Ionita (EFOR): Nu putem lasa anchetatii penal si puscariasii sa fie lideri de opinie in teme legate de statul de drept

Publicarea protocolului de colaborare incheiat intre SRI si Parchetul General a reaprins dezbaterea publica legata de marile dosare de coruptie inregistrate in ultimii ani, dand nastere unor schimburi de replici care, in loc sa limpezeaza lucrurile, creeaza si mai multa confuzie in mintea celor neavizati si de buna credinta.Citeste si:SRI a publicat protocolul de colaborare cu Parchetul General. Care sunt principalele prevederiKovesi explica protocolul cu SRI si-l contrazice pe Morar: Nu a spus niciodata ca e ilegalFost membru CSM, despre protocoale: Nu au fost sesizari ca ofiterii SRI au incalcat legea. In 2009, parchetele nu aveau dotarea necesara pentru filaje si interceptariIntrebat daca acest episod, al desecretizarii protocoalelor incheiate de SRI, reprezinta unul de sine statator, un atac la credibilitatea serviciilor si a DNA, sau face parte dintr-o strategie mai ampla care ar putea avea ca miza stoparea marilor dosare, Sorin Ionita ne-a declarat ca momentul "e parte din toata batalia dusa in ultimii ani"."Este cate ceva din tot ce ati enumerat, in functie de grupul la care ne referim. Unii il folosesc doar propagandistic, pentru ca nu au o miza imediata si personala, nu sunt toti anchetati in tara asta. Altii, pur si simplu pot judeca obiectiv. Altii au dosare si, sigur, ar fi ideal pentru ei sa le poata da la intors, dar nu-i asa usor.Si totul vine pe un clivaj esential in politica romaneasca, acelasi in ultimii 12-15 ani - anticoruptia - si care explica 95% din actiunile politice. Indiferent cine a fost la guvernare, ce guvern, ce coalitie, cum a cazut, cum s-a pus la loc, cum s-a mers in alegeri, despre asta a fost toata discutia, despre anticoruptie.Deci sigur ca e o parte din acest mare dialog si sunt lucruri interesante de discutat despre acest protocol, insa nu prea vad climatul care sa permita sa discutam nuante. Pentru ca eu cred ca sunt chestiuni de nuante care trebuie discutate, nu asa, cu toroipanul", a declarat presedintele EFOR.Ce sa mai intelegem din tot ce ...citeste mai departe despre " Sorin Ionita (EFOR): Nu putem lasa anchetatii penal si puscariasii sa fie lideri de opinie in teme legate de statul de drept " pe Ziare.com