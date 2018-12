Lucian Sova spune ca majorarile salariale de la metrou sunt exagerate si s-au facut din cauza santajului la care conducerea companiei de stat Metrorex a fost supusa de "sindicatul condus de Ion Radoi"."Apreciez ca ceea ce s-a intamplat la Metrorex a fost o activitate care tine de artificial. Nu a existat motiv de greva acolo. Sindicatul condus de Ion Radoi a santajat administratia companiei (...) Conflictul a fost stins, dar cu pretul unor majorari de salarii pe care eu le consider nejustificate. Legale, dar nejustificate.Aceste costuri suplimentare se vor transfera in costurile platite de utilizatorii de metrou incepand cu anul viitor", a declarat, joi, Lucian Sova.Reamintim ca, dupa expirarea contractului colectiv de munca (CCM) pentru anul 2017-2018, Unitatea-Sindicatul Liber din Metrou (USLM) a cerut majorari salariale in cuantum de 42% pentru toti salariatii. Metrorex a oferit initial 18%, crestere considerata inacceptabila de sindicalisti.A urmat o perioada de procese in instanta si tensiuni intre USLM si Metrorex SA. Pana la urma, s-a ajuns la o intelegere: salariile angajatilor din subteran cresc cu 20%. In plus, angajatii vor primi si prime anuale in valoare totala de 2.000 de lei. ...citeste mai departe despre " Sova: Santajul sindicalistilor lui Radoi scumpeste calatoria cu metroul " pe Ziare.com