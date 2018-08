Spaga de 274.000 de euro la Ministerul Justitiei: Cum motiveaza instanta sentinta de 6 ani de inchisoare

Fostul director IT din Ministerul Justitiei, Ion Krech, acuzat ca a luat mita 274.000 de euro de la firme de software ca sa le ajute sa castige licitatii pentru proiectele de informatizare derulate de MJ, a fost condamnat in luna iunie la 6 ani si 4 luni de inchisoare.Fenechiu a recunoscutUnul dintre cei implicati in acest dosar, fostul ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu, a pledat vinovat in fata instantei, a facut un acord de recunoastere a vinovatiei si a fost condamnat la 3 ani si 10 luni de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare a banilor.Decizia in cazul lui Ion Krech a fost data de Tribunalul Bucuresti, iar dosarul a ajuns pe masa Curtii de Apel Bucuresti. Primul termen al apelului: 9 august.Cazul este fara precedent pe rolul instantelor din Romania, avand in vedere functia pe care oficialul o detinea, atunci cand a facut faptele de care este acuzat si suma mare a mitei pe care ar fi primit-o.In acest caz este vorba de implementarea a doua proiecte: "Platforma de e-learning cu specific IT pentru Ministerul Justitiei si sistemul judiciar din Romania" si "Proiectul implementarea portalului N-Lex".Bun de plataMagistratul de la Tribunalul Bucuresti care l-a condamnat pe Ion Krech l-a gasit vinovat ca ar fi primit 274.000 de euro prin intermediul unei firme off-shore pentru a sprijini societati din IT in castigarea licitatiei pentru atribuirea si derularea a doua proiecte ale MJ.Acuzatiile oficiale: luare de mita in forma continuata (5 ani de inchisoare) si folosirea de documente false, inexacte sau incomplete pentru obtinerea de fonduri europene (4 ani de inchisoare).Dupa contopirea celor pedepse, a rezultat sentinta de 6 ani si 4 luni.In plus, Krech trebuie sa plateasca Ministerului Justitiei suma de 19 milioane de lei, reprezentand despagubiri materiale.Si-a schimbat declaratiileLa Tribunalul Bucuresti, fostul director IT din Ministerul Justitiei a negat acuzatiile DNA. La audierile in fata procurorilor, Krech recunoscuse partial."Tribunalul constata ca inculpatul nu a oferit raspunsuri satisfacatoare pentru aceasta schimbare de atitudine, cu atat mai mult cu cat in cursul urmaririi penale a fost asistat de apara ...citeste mai departe despre " Spaga de 274.000 de euro la Ministerul Justitiei: Cum motiveaza instanta sentinta de 6 ani de inchisoare " pe Ziare.com