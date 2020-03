La acest moment, per total - potrivit informarii Termoenergetica SA - peste 70 de blocuri din Sectorul 3 - situate in zona statiei de Metrou 1 Decembrie - au ramas fara apa calda si caldura, din cauza unei avarii.In teorie, daca reparatiile merg conform planului, oamenii de acolo ar trebui sa aiba apa calda si caldura din nou incepand cu miezul noptii.In plus, alte 370 de imobile au intreruperi pentru ca Termoenergetica executa lucrari programate la reteaua de termoficare din zona Bulevardelor Nicolae Grigorescu si Basarabia, pana pe Pantelimon si Colentina. In teorie, si la aceste blocuri ar trebui sa se reia furnizarea caldurii si apei calde tot in cursul zilei de marti.Nu in ultimul rand, alte peste 500 de imobile (dintre care unele blocuri inalte - n.red.) primesc caldura si apa calda "sub parametri" - adica putin sau deloc.Si acestor bucuresteni ar trebui sa li se rezolve problemele tot in cursul zilei de azi, potrivit Termoenergetica.Intrebarea este: chiar daca au ramas acasa ca sa previna raspandirea coronavirusului, cum pot oamenii sa aiba grija de igiena proprie, doar cu apa rece? Lipsa caldurii din locuinte nu le va dauna unora dintre ei, riscand sa favorizeze imbolnaviri? Nu cumva parte dintre lucrarile la reteaua de termoficare puteau fi amanate, in favoarea furnizarii continue, macar in aceste zile?Ziare.com a solicitat un punct de vedere conducerii Termoenergetica SA, care ne-a asigurat ca va reveni cu detalii. ...citeste mai departe despre " Spalati-va pe maini! Cu ce? Aproape o mie de blocuri din Bucuresti au apa calda si caldura putina sau deloc " pe Ziare.com