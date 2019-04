Spania, afectata de greve masive in transporturile aeriene si feroviare

MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Spania ca, in perioada 15-28 aprilie, sunt anuntate o serie de greve in transporturile aeriene si feroviare.Astfel, a fost declansata o greva a personalului de securitate din Aeroportul Adolfo Suarez Madrid Barajas. Greva afecteaza serviciile de control de securitate si acces in zonele de imbarcare din cele 4 terminale ale aeroportului.Se recomanda celor ce urmeaza sa foloseasca acest aeroport sa se prezinte din timp pentru realizarea formalitatilor de imbarcare. Greva se va extinde, in 21 si 24 aprilie, la toate aeroporturile din Spania.In plus, in perioadele 15-17 aprilie si 22-24 aprilie, pilotii companiei aeriene Air Nostrum se vor afla in greva. Astfel, o mare parte a zborurilor interne din Spania pe care aceasta companie le efectueaza in mod normal vor fi afectate.Se recomanda celor care au de efectuat un zbor intern in Spania sa verifice din timp daca urmeaza sa calatoreasca cu aceasta companie si daca zborul este sau nu afectat de aceasta greva.Incepand din 17 aprilie, intra in greva si sindicatele din infrastructura feroviara, de la liniile de tren de mare viteza si lucratorii din porturi. Se recomanda cetatenilor care au de facut calatorii cu trenurile de mare viteza sau cu feriboturile din porturile spaniole sa verifice din timp daca le vor fi sau nu afectate planurile de deplasare.In perioada 18-28 aprilie vor fi in greva lucratorii care asigura controalele de securitate in garile din Spania. In cazul calatoriilor cu trenul, se recomanda prezentarea mai din timp in gara de plecare, din cauza ca timpii necesari efectuarii controlului de securitate vor fi mult mai mari decat cel obisnuit.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Madrid: +34917344004, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Regatul Spaniei: +34649656032.MAE recomanda consultarea paginilor de Internet http://m ...citeste mai departe despre " Spania, afectata de greve masive in transporturile aeriene si feroviare " pe Ziare.com