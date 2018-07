Presa din Spania a difuzat sambata seara imagini cu grupuri de migranti africani care au debarcat in ultimele zile direct pe plaje turistice, informeaza AFP."Am venit sa vedem pe teren problemele existente; problema imigratiei, care este o problema a Europei, necesita o solutie europeana", a spus Grande-Marlaska la Cadiz, in sudul Spaniei, potrivit unei inregistrari transmise de prefectura si preluate de AFP.Spania, cu aproape 21.000 de migranti sositi anul acesta, a depasit Italia ca poarta de intrare clandestina in Europa, mentioneaza agentia. Datele publicate miercuri de Organizatia Internationala pentru Migratie arata ca Italia a primit in 2018 circa 18.000 de migranti, iar Grecia 15.000.Ministrul de interne din noul guvern condus de Pedro Sanchez a apreciat ca evolutia era de asteptat si a fost cauzata de lipsa de prevedere a cabinetului fostului premier, conservatorul Mariano Rajoy. Potrivit lui Grande-Marlaska, situatia este exceptionala, dar "absolut sub control". ...citeste mai departe despre " Spania cere o solutie europeana, dupa ce a primit 1200 de migranti in doua zile " pe Ziare.com