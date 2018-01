Spargeri in serie in Pipera: Casa lui Hagi si a unui ambasador, pradate de hoti

Digi 24 scrie ca imobilele apartin fostului fotbalist Gheorghe Hagi si ambasadorului Pakistanului in Romania.Intr-o interventie telefonica pentru postul de televiziune, purtatorul de cuvant IPJ Ilfov, Ciprian Romanescu a declarat ca politistii au fost sesizati ca niste persoane necunoscute au patruns prin efractie in doua imobile, de unde au sustras mai multe bunuri.Un cerc de suspecti a fost stabilit deja, insa prejudiciul nu, pentru ca proprietarii nu au fost prezenti pentru a evalua corect bunurile furate.Potrivit purtatorului de cuvant, furturile au fost sesizate de angajatii proprietarilor.Politia face acum cercetari.A.D. ...citeste mai departe despre " Spargeri in serie in Pipera: Casa lui Hagi si a unui ambasador, pradate de hoti " pe Ziare.com