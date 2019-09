Spitalele din Romania unde pacientilor li s-a cerut cel mai des mita: Universitarul din Bucuresti e in top

Cele mai multe cazuri de mita, respectiv 153, au fost inregistrate in cadrul Spitalului Universitar de Urgenta din Bucuresti, arata datele portalului Anti-Bribery Synergy, care a publicat prima sinteza a unui indicator utilizat pentru monitorizarea performantelor operationale in domeniul prevenirii si combaterii mitei in spitalele din Romania.Sinteza are in vedere date colectate prin raspunsul afirmativ al pacientilor la intrebarea: "Vi s-au solicitat bani sau atentii de catre medici sau asistente?" din cadrul Mecanismului de Feedback al Ministerului Sanatatii pentru fiecare luna calendaristica in intervalul ianuarie 2019 - iulie 2019.Potrivit datelor Anti-Bribery Synergy, in contextul acestei intrebari, 153 de pacienti au raspuns afirmativ, precizand ca li s-au solicitat bani sau atentii de catre medicii sau asistentele in cadrul Spitalului Universitar de Urgenta, Bucuresti.Pe locul 2 in acest clasament se afla Spitalul de Urgenta Braila, unde 147 de persoane au afirmat ca le-au fost solicitati bani sau atentii.Pe locul 3 se afla o alta unitate medicala din Capitala, respectiv Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Ioan, in cadrul caruia 98 de persoane au precizat ca le-au fost solicitati bani sau atentii de catre medicii sau asistentele unitatii.Topul este completat de alte cinci spitale bucurestene, despre care pacientii au afirmat ca li s-a cerut mita.Spitalul Clinic Filantropia, cu 95 de raspunsuri afirmative din partea pacientilor, Institutului de Boli Infectioase "Dr. Matei Bals" cu 91, Institutul Clinic Fundeni cu 87, Institutul Oncologic Prof. Dr. Al. Trestioreanu cu 83 raspunsuri afirmative si Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului Allesandrescu Rusescu cu 80 de pacienti care au raspuns afirmativ la intrebarea legata de mita, potrivit datelor Anti-Bribery Synergy.La polul opus al clasamentului, unde nicio persoana nu a raportat faptul ca ca i-au fost solicitati bani sau atentii de catre medicii sau asistentele vreunei unitati medicale, se afla spitale precum Centrul Medical de Evaluare, Terapie Educatie Medicala Specifica si Recuperare pentru Copii si Tineri - Buzias (TM), CETTT Sf Stelian-Bucuresti, Institutul National de Di ...citeste mai departe despre " Spitalele din Romania unde pacientilor li s-a cerut cel mai des mita: Universitarul din Bucuresti e in top " pe Ziare.com