Spitalul Colentina se transforma in centru pentru tratarea pacientilor cu coronavirus. Pentru ceilalti va face evaluari la distanta

"Incepand cu data de 16 martie 2020, Spitalul Clinic Colentina se transforma in centru pentru tratarea pacientilor infectati cu noul coronavirus SARS - CoV2. Astfel, incepand cu aceasta data, sunt oprite toate internarile.In dorinta de a fi mereu alaturi de pacientii nostri, Spitalul Clinic Colentina, in parteneriat cu Medicentrum si Lite Microsystems, va pune la dispozitie un serviciu online GRATUIT de evaluare medicala la distanta, prin intermediul caruia medicii nostri va pot oferi recomandari medicale", a transmis unitatea spitaliceasca.Iata cum va functiona avaluarea medicala la distanta."Puteti adresa intrebari medicale, puteti transmite detalii despre problemele de sanatate cu care va confruntati si incarca documente medicale. Veti primi, in cel mai scurt timp posibil, raspuns de la unul dintre medicii nostri. INAINTE DE A VA PREZENTA LA UN SPITAL, va invitam sa solicitati aceasta evaluare online.Aceasta evaluare este GRATUITA. Raspunsul va fi dat in 12-24 de ore in functie de disponibilitatea personalului medical.Aceasta evaluare NU va ofera un diagnostic, ci este o forma de triaj din partea unui medic de la Spitalul Clinic Colentina, de pe o specialitate medicala selectata de dumneavoastra", a mai transmis Spitalul Colentina.Pentru a putea beneficia de evaluare la distanta la Spitalul Colentina, puteti incarca documentele medicale aici.