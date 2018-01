"Aplicarea noii legi a salarizarii nu mai prevedea aceste sporuri pentru angajatii din cele doua ministere care gestioneaza fondurile europene. Trebuia o noua reglementare ca acesti angajati sa nu primeasca mai putini bani. Noul spor va fi de pana la 35%, nu 75%, deoarece dupa trecerea contributiilor sociale la angajat se raporteaza la alt salariu", potrivit surselor.Aceleasi surse au mai precizat ca, desi procentul este mai mic, salariatii vor incasa in luna februarie aceleasi sume din sporuri pe care le-au primit in 2017. Pana in acest moment nu exista o estimare a numarului de beneficiari ai modificarii.Potrivit Hotararii de Guvern aprobata joi, vor beneficia de aceste prevederi angajatii din Ministerul Dezvoltarii si Ministerul Agriculturii care gestioneaza fonduri europene, precum si angajatii care asigura suport.Citeste si:Ce sporuri da Guvernul in administratie prin HG. Unele pot ajunge la 75% din salariuAngajatii din administratia locala pot lua 15% spor de conditii periculoase de munca ...citeste mai departe despre " Sporuri de 35% pentru angajatii care lucreaza cu bani europeni, in doua ministere (Surse) " pe Ziare.com