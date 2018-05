SRI informeaza ca a supravegheat 20.000 de persoane in 12 ani, nu 6 milioane, cum spune Manda

Precizarile SRI vin in contextul in care presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii Serviciului Roman de Informatii, Claudiu Manda, a declarat ca peste sase milioane de persoane au fost interceptate in perioada 2005-2016.Potrivit unui comunicat al SRI, "in perioada 11.12.2004 (data la care a intrat in vigoare Legea 535/2004) si 16.02.2016 (pana la decizia CCR) numarul total de mandate de securitate nationala (initiale, prelungiri si completari) solicitate de Serviciul Roman de Informatii a fost de 28.784, din care 9.292 initiale"."Numarul de persoane ale caror drepturi si libertati au fost restranse, in conditiile legii, in baza autorizatiei eliberate de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie a fost de 20.907. Pentru un numar de 17.182 de persoane aceste masuri au fost prelungite cate trei luni, in conditiile legii", precizeaza sursa citata.De asemenea, SRI a solicitat pentru 16.175 de persoane, dintre cele 20.907 vizate de mandatele initiale, completari ale masurilor tehnice dispuse initial de instanta de judecata.Aceste date au fost puse la dispozitia Comisiei parlamentare de control asupra activitatii SRI, la solicitarea acesteia din noiembrie anul trecut, arata SRI."Judecatorii au dat mandate de siguranta nationala la solicitarea procurorilor pentru 20.907 persoane", mai spune sursa citata.20.907 persoane vizate de mandate de securitate nationala in perioada 2004 - 2016 https://t.co/mby7qJKtFn pic.twitter.com/sDXAzYTYE4- SRI (@SRI_Oficial) May 31, 2018Reactia vine in contextul in care presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii Serviciului Roman de Informatii, Claudiu Manda, a declarat joi ca peste sase milioane de persoane au fost interceptate in perioada 2005 - 2016, a afirmat joi"Totalul acestor acte de autorizare si supraveghere in perioada 2005 - 2016 inseamna peste 311.000 de mandate. In contextul in care pe un mandat de supraveghere, asa cum am vazut si am auzit la comisie, putem sa ne gandim ca vorbim de o medie de 20 de persoane sau de posturi interceptate, putem sa gandim ca au fost mai mult de 6 milioane de persoane care au fost interceptate in toata aceasta perioada", a spus Manda, intr-o conferinta de presa la Pa ...citeste mai departe despre " SRI informeaza ca a supravegheat 20.000 de persoane in 12 ani, nu 6 milioane, cum spune Manda " pe Ziare.com