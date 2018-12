Conform unui proiect de document circulat la o reuniune a ministrilor de Interne din tarile UE si obtinut de agentia Reuters, planul prevede in continuare obligativitatea tarilor europene de a accepta solicitanti de azil, dar pot fi facute exceptii pentru tarile care contribuie cu "masuri alternative de solidaritate".Surse diplomatice au explicat ca terminologia se refera la contributii la bugetul UE sau la proiecte pentru dezvoltare in tari africane. Planul vizeaza depasirea disensiunilor intre natiuni UE precum Germania, care accepta imigranti, si tari estice precum Ungaria, reticente sa ofere azil.Autoritatile de la Sofia au anuntat, miercuri, ca nu vor fi parte a Pactului ONU cu privire la migratie si, ca atare, nu vor participa la Conferinta interguvernamentala de la Marakkech."Consiliul de Ministri a decis sa se abtina de la o aderare la Pactul mondial pentru migratii sigure, ordonate si regulate", a anuntat guvernul bulgar, scrie AFP.Sofia nu va trimite nici reprezentanti bulgari la Conferinta interguvernamentala de adoptare a pactului, la 11 si 12 decembrie, in Maroc.Bulgaria este condusa de un Guvern de coalitie din care fac parte partidul conservator al premierului Boiko Borisov si mai multe formatiuni nationaliste care se opun documentului ONU.Pactul, adoptat in iulie la New York, are caracter neconstrangator si reafirma suveranitatea statelor. El este criticat de mai multe tari, ale caror guverne apara o linie dura in domeniul politicii azilului si primirii migrantilor.Aceste tari afirma ca se tem ca Pactul pentru o migratie "sigura si ordonata" consacra un "drept la migratie".Statele Unite s-au retras de la negocierea textului, iar mai multe tari, intre care Austria, ungaria, polonia, Slovacia, Cehia, dar si Israelul si Australia au anuntat ulterior ca nu vor semna acest document international. ...citeste mai departe despre " Statele membre UE care refuza sa primeasca imigranti extracomunitari ar putea plati o taxa de solidaritate (Surse) " pe Ziare.com