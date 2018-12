"Aceste consecinte tragice au fost mult mai grave decat cele ale represiunii exercitate in intervalul 17-22 decembrie 1989 (orele 12:00) ", explica procurorii militari care ancheteaza Dosarul Revolutiei.Pe 22 decembrie 1989, in jurul orei 12:00, sotii Ceausescu au fugit cu elicopterul de pe acoperisul Comitetului Central. Grupul de conducere, format in jurul lui Ion Iliescu , a pus in seara zilei de 22 decembrie bazele noii structuri de putere: Frontul Salvarii Nationale. Lider al Consiliului FSN a fost ales Ion Iliescu. In unanimitate.AnchetaAcestea sunt doar o parte din datele stranse de anchetatori. Detaliile au fost facute publice astazi si sunt in ordonanta prin care Ion Iliescu, Gelu Voican-Voiculescu, amiralul Emil (Cico) Dumitrescu si fostul comandant al Aviatiei Militare, Iosif Rus, au fost inculpati pentru savarsirea infractiunilor contra umanitatii.In contextul in care Consiliul FSN a incercat sa preia puterea, incepand cu seara zilei de 22 decembrie 1989, ar fi fost lansata o ampla si complexa activitate de inducere in eroare (diversiuni si dezinformari), coordonata de unii componenti ai Consiliului Militar Superior (structura aflata in subordinea CFSN), acceptata si asumata de factorii decizionali ai CFSN."Din Consiliul Militar Superior au facut parte general locotenent Atanasie Victor Stanculescu, general de armata Nicolae Militaru si sefi de directii militare. La randul lor, cei patru inculpati ar fi participat in mod direct la exercitarea de diversiuni si dezinformari", conchid procurorii militari.Citeste si: Dosarul Revolutiei: Ion Iliescu si Gelu Voican Voiculescu, inculpati pentru infractiuni contra umanitatiiProcurorii militari: Executarea cuplului Ceausescu s-a facut printr-un proces penal simulat ...citeste mai departe despre " Statistica neagra a Revolutiei: S-au tras 12,6 milioane de cartuse, 862 de oameni au fost ucisi, iar peste 2.000 raniti " pe Ziare.com