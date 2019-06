Statul a prelungit cu 5 ani licenta de exploatare a RMGC la Rosia Montana, in ajunul procesului de 4,4 miliarde de dolari

Statul roman a cerut doar majorarea redeventei percepute din valoarea productiei miniere de la 4% la 6%, potrivit modificarilor legislative ce au intervenit intre timp, potrivit unui comunicat transmis de RMGC."ANRM a transmis limpede RMGC ca valabilitatea licentei nu va fi prelungita decat daca RMGC accepta aceasta modificare cu privire la redeventa.Desi Gabriel Resources si RMGC se opun cu tarie pozitiei ANRM si interpretarii legale a Agentiei si si-au exprimat in scris dezacordul cu aceasta pozitie si cu modul in care ANRM a gestionat procesul de extindere a licentei, Gabriel Resources si RMGC au concluzionat ca, dat fiind actualele circumstante, nu exista nicio alta modalitate de a prezerva drepturile legale existente ale RMGC, inclusiv extinderea licentei, decat sa accepte majorarea redeventei, asa cum a solicitat ANRM.In consecinta, pe 18 iunie a fost incheiat un act aditional care prevede prelungirea valabilitatii licentei pana pe 20 iunie 2024 si nivelul revizuit al redeventei", se arata in comunicatul Gabriel Resources.Citeste aici totul despre povestea incalcita de la Rosia Montana. Cine vrea exploatarea si cu ce pretPrelungirea licentei vine in conditiile in care la finalul anului, in luna decembrie, sunt programate la Curtea de Arbitraj de la Washington audierile in procesul in care compania cere Romaniei despagubiri de 4,4 miliarde de dolari.Totodata, decizia ANRM a venit la un an de cand Guvernul PSD-ALDE a produs o premiera mondiala cerand retragerea dosarului includerii Rosiei Montane in Patrimoniul UNESCO, desi acesta primise recomandare favorabila si era ca si admis.Ministrul Culturii, despre includerea Rosia Montana in patrimoniul UNESCO: O trasnaie, aduce pierderi de miliarde. Nu putem sa blocam o tara intreagaRosia Montana primise deja recomandarea de inscriere in Patrimoniul Mondial: Asa ceva nu s-a mai intamplat in istoria UNESCOSchimbare de ultim moment la UNESCO: Romania cere returnarea dosarului Rosia MontanaVlad Alexandrescu: Lumea s-a schimbat mult in ultimii 20 de ani, dar coruptia din Romania pare vesnic aceeasiSenatorul USR Vlad Alexandrescu, care anul trecut a fost prezent la Manama pentru a apara Rosia Montana, a reactionat, acuzand ca ne aflam i ...citeste mai departe despre " Statul a prelungit cu 5 ani licenta de exploatare a RMGC la Rosia Montana, in ajunul procesului de 4,4 miliarde de dolari " pe Ziare.com