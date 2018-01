Contractul pentru revizuirea studiului de fezabilitate pentru construirea sectorului Targu Mures - Sovata - Ditrau din autostrada A8 a fost semnat pe 20 mai 2015. Lucrarile au fost atribuite Asocierii Aecom Ingenieria - Consitrans - Search Corporation pentru suma de 22,71 milioane de lei (circa 5 milioane de euro).Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a suspendat contractul de doua ori. Prima data in 2016 din lipsa de fonduri si apoi in 2017 dupa ce Curtea de Conturi constatase ca aceasta revizuire nu era altceva decat o "irosire a banului public". De fapt, Curtea de Conturi nu solicitase suspendare contractului, ci analizarea atenta a prevederilor si implementarii sale, in conditiile in care revizuirea costa de circa sase ori mai mult decat intocmirea studiului initial, a carui valoare ajunsese la circa 700.000 euro.Potrivit informatiilor Economica.net, inspectorii Curtii de Conturi constatasera ca programarea revizuirii se facuse in ideea intocmirii unui nou studiu de fezabilitate fara sa se tina seama de documentele existente si platite de stat ca fiind corespunzatoare. DNA a demarat o ancheta in baza raportului Curtii de Conturi, iar pe durata cercetarilor lucrarile la proiect Autostrazii A8, Ardeal-Moldova, s-au suspendat.Asociatia Pro Infrastructura (API) informeaza ca decizia CNAIR de a rezilia contractul de revizuire a studiului de fezabilitate pe tronsonul Targu Mures-Sovata - Ditrau al Autostrazii A8 va avea efecte dintre cele mai grave."Prin aceasta decizie catastrofala, la 159 de ani de la Mica Unire, in anul Centenarului Marii Uniri, CNAIR condamna Moldova la subdezvoltare si izolare", se arata in mesajul postat de API pe Facebook.In acelasi mesaj se mai arata ca:"Aceasta reziliere amana cu ani de zile implementarea autostrazii, iar lansarea unor licitatii de proiectare s ...citeste mai departe despre " Statul a "pus cruce" Autostrazii A8. Documentatia singurului segment contractat trebuie refacuta " pe Ziare.com