Statul mai introduce o taxa pentru mediu: Cea pentru ambalajul reutilizabil. Cum putem recupera banii

Ministerul Mediului a lansat in dezbatere publica proiectul de OUG care prevede plata a cate 2 lei pentru fiecare produs de acest fel, ca taxa de ambalaj, informeaza Europa FM."Operatorii economici care introduc pe piata nationala produse ambalate inambalaje primare reutilizabile sunt obligati sa aplice sistemul garantie pentru ambalajele respective la o valoare unitara de 2 lei/buc.", scrie in proiectul ordonantei.Banii vor putea fi recuperati daca ambalajul reutilizabil este dus inapoi la magazin, dupa consumarea produsului: "Operatorii economici care comercializeaza produse ambalate in ambalaje primare reutilizabile sunt obligati sa primeasca ambalajele reutilizabile la schimb sau sa ramburseze, la solicitarea cumparatorului, valoarea garantiei". Astfel, este vorba despre o taxa de "garantie de reciclare". In prezent, nu exista nicio taxa de acest fel, ci doar obligatia ca pe ambalajul produselor sa scrie ca acesta este reutilizabil.OUG va intra in vigoare doar dupa ce va fi aprobata de Guvern si va fi publicata in Monitorul Oficial. Potrivit Art. 115 din Constitutia Romaniei, "Guvernul poate adopta ordonante de urgenta numai in situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, avand obligatia de a motiva urgenta in cuprinsul acestora", astfel ca ramane de vazut cum va explica Guvernul Dancila aceasta masura.Este posibil insa ca nu toti consumatorii sa duca inapoi ambalajul, iar astfel sa nu-si recupereze banii.Citeste si:Guvernul Dancila a amanat termenul pentru depunerea Declaratiei 600, dar nu si cel de plata a contributiilorMinisterul Mediului elimina taxa abia anuntata de 1% pentru toate investitiile private sau publiceIn alte tari, taxa a dat rezultatele scontate. De exemplu, in Belgia, o taxa similara a fost introdusa in anul 1993, iar o a doua in 2007, care a fost eliminata in 2015 datorita atingerii obiectivelor propuse, scrie Institutul pentru Politica Europeana a Mediului. Valoarea taxei era de cativa euro pe kilogram de ambalaj reutilizabil, in functie de natura acestuia.O taxa similara a fost impusa si in Olanda, in 2007, in timp ce in Danemarca o astfel de taxa a dus la venituri de aproape un miliard de euro, in perioada 2008-2014. Valoarea taxei era cuprinsa intre 2 eurocenti si 32 de e ...citeste mai departe despre " Statul mai introduce o taxa pentru mediu: Cea pentru ambalajul reutilizabil. Cum putem recupera banii " pe Ziare.com