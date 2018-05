Statul nu mai are bani sa modernizeze fregatele Regina Maria si Regele Ferdinand

Licitatia a fost initiata in luna martie 2016, fiind estimata la 838,7 milioane de lei fara TVA, pentru o perioada de 3 ani si 7 luni, potrivit Profit.ro.Licitatia urma sa intre in etapa a doua, printre ofertantii calificati numarandu-se divizia canadiana a Lockheed Martin si consortiul turco-roman format din STM Teknolojileri Muhendislik, Haveslan Hava Teknolojileri Sanay, ASELSAN Electronic Sanayi si Centrul pentru Servicii de Radiocomunicatii."Autoritatea contractanta a hotarat sa anuleze procedura de atribuire in baza prevederilor articolului 181, aliniatul (1), litera c), teza a II-a din OUG 114/2011, fiind imposibila incheierea contractului, avand in vedere ca:1. achizitia/disponibilitatea anumitor elemente din offset, care ar fi revenit autoritatii contractante prin incheierea de acorduri guvern la guvern, nu a putut fi confirmata pana la aceasta data, existand riscul neindeplinirii obligatiilor contractuale;2. inexistentei fondurilor financiare necesare incheierii contractului in anul 2018", este decizia Romtehnica, citata de Profit.ro.Prin acest contract, fregatele Regele Ferdinand si Regina Maria trebuiau sa fie modernizate obligatoriu in Romania.Ele urmau sa fie dotate cu sisteme de rachete antiaerene, de rachete antinava si sisteme de tunuri si/sau rachete pentru aparare contra rachetelor antinava, senzori cu performante superioare (radare, electronooptici si sonar tractat).Achizitionarea celor doua nave de la guvernul britanic a starnit un mare scandal in 2003, in timpul mandatului premierului de la acea vreme Adrian Nastase Firma desemnata de Londra pentru a asigura mentenanta acestora in sistem offset nu si-a respectat obligatiile si, chiar de la inceput, navele au avut o mare problema reprezentata de consumul urias de combustibil.In plus, autonomia lor e scazuta, acestea fiind dependente de alte nave de alimentare.Conform Digi24, modernizarea celor doua fregate ar putea fi inclusa in contractul de achizitie a corvetelor - intelegere estimata la 1,6 miliarde de euro -, iar compania castigatoare sa refaca si cele doua nave aflate in dotarea marinei.Oricum, nu este prima oara cand se anunta modernizarea celor doua fregate, insa fara rezultat: Fregata Regele Ferdinand trebuia modernizata in 2010, dar nu au fost bani nici atunci ...citeste mai departe despre " Statul nu mai are bani sa modernizeze fregatele Regina Maria si Regele Ferdinand " pe Ziare.com