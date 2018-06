De asemenea, Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) obliga Romania sa ii plateasca barbatului despagubiri de 3.000 de euro cu titlu de daune morale si cheltuieli de judecata de 300 de euro.Initial, George Borsan a dat in judacata furnizorul de electricitate, Societatea Nationala de Distributie a Energiei Electrice (SNDEE), deoarece locuinta lui, un imobil din Tecuci, nu a fost racordata la retea, relateaza Digi 24."Raspunsurile au fost de fiecare data ca nu sunt fonduri alocate si nu putem lua in calcul ca nu avem bani. Atunci am actionat in judecata SC Electrica la Tribunalul Galati pe obligatia de a face, in sensul ca sa oblige compania sa ne racordeze imobilul la energie electrica", a spus George Borsan.Curtea de Apel Galati a dispus, pe 20 noiembrie 2008, ca furnizorul de electricitate sa conecteze casa reclamantului la reteaua de energie electrica a orasului Tecuci, insa ulterior a admis o cerere in revizuire introdusa de companie."Interesant a fost pentru ca, desi nu existau motive, instanta de revizuire a admis revizuirea si a anulat hotararea irevocabila. Asa si ne-am adresat catre CEDO, care a constatat foarte bine, a constatat ca dreptul la energie electrica este un drept garantat de conventiile internationale", spune avocatul Biatris Martis.CEDO a decis ca statul roman trebuie sa ii garanteze galateanului curent electric si sa ii plateasca despagubiri, precum si cheltuieli de judecata. ...citeste mai departe despre " Statul roman, obligat de CEDO sa-i garanteze curentul electric unui barbat pe care furnizorul a refuzat sa-l branseze " pe Ziare.com