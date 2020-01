STB distribuie calatorilor, de vineri, masti medicale pentru a impiedica raspandirea gripei

"STB SA incepe, de vineri, 31 ianuarie 2020, sa distribuie masti medicale catre calatori, pentru a diminua efectele raspandirii virusului gripal in mijloacele de transport in comun din Bucuresti. Pana in prezent, 2.332 de cazuri de gripa sezoniera au fost confirmate la cabinetele de medicina scolara din institutiile de invatamant de stat din Capitala, cabinete ce fac parte din reteaua coordonata prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti. La acest numar se adauga elevii din invatamantul privat si pacientii care au mers la medicii de familie, date care nu sunt raportate catre Primaria Capitalei", a transmis societatea.In prima zi vor fi disponibile circa 100.000 de masti, care vor fi distribuite, la cerere calatorilor, prin intermediul celor 220 de centre de vanzare, celor 300 de controlori si al conducatorilor de vehicule."La centrul de vanzare de la terminalul Sosiri al Aeroporului International "Henri Coanda" sunt disponibile cele mai multe masti medicale, acesta fiind un important punct de intrare in Bucuresti al cetatenilor straini. In functie de necesitati, STB SA va suplimenta in perioada urmatoare cantitatea de masti pentru distribuirea catre calatori", a mai transmis societatea.Pentru protejarea celor din jur, STB SA le recomanda calatorilor care prezinta simptome de gripa sa solicite masti de protectie de la centrele de vanzare, de la conducatorii de vehicule sau de la echipele de control si sa aiba in vedere faptul ca, potrivit instructiunilor de utilizare, acestea trebuie indepartate atunci cand se umezesc si nu mai asigura protectie.Luni, la Primaria Capitalei, a avut loc un Comandament de urgenta convocat de primarul general, in contextul cresterii numarului de infectii respiratorii si gripa.Gabriela Firea a anuntat ca Societatea de Transport Bucuresti va imparti masti pentru a reduce raspandirea virusului.Citeste si:Prima saptamana epidemica de gripa: 10 morti, inclusiv copii. Nu se fac ore in 60 de scoli si gradiniteCursuri suspendate in 47 de scoli din Capitala, din cauza gripei. Firea a facut show cu masca la sedinta ...citeste mai departe despre " STB distribuie calatorilor, de vineri, masti medicale pentru a impiedica raspandirea gripei " pe Ziare.com