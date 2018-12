"Actuala conducere a STB discuta introducerea acestei facilitati de plata. Discutiile sunt avansate si, cel mai probabil, plata cu orice card bancar va fi introdusa in primele luni ale anului viitor. Pretul unei calatorii achitate cu cardul bancar va fi mai mare, ca si in cazul achitarii calatoriei prin SMS", au declarat surse din STB pentru Profit.ro.Conform surselor, sistemul va fi functional dupa ce se vor termina probele tehnice la sistemul automat de taxare.Acest lucru face parte dintr-un plan al STB privind cresterea calitatii serviciilor oferite.De asemenea, la sfarsitul lunii noiembrie s-a anuntat ca STB intentioneaza sa ii oblige chiar si pe cei care care au abonamente sa valideze cardul la fiecare urcare in mijlocul de transport in comun.Conform unor surse, masura va fi luata tot pentru a imbunatati calitatea transportului in comun."Trebuie sa stim exact care este cererea si oferta, pe intervale orare, pe linii. Si ca sa stim exact care este cererea, trebuie sa valideze toti calatorii, sa stim unde e cererea mai mare, sa realocam in timp real si util vehiculele in functie de necesitati, astfel incat sa nu mai mearga oamenii supraaglomerati si sa nu valideze, ci sa poata sa valideze.Noi nu putem sa facem un serviciu eficient si un serviciu care sa ofere niste standarde de calitate fara sa stim exact care este la orice ora cererea de transport, ca sa o si acoperim", au precizat surse din STB pentru Ziare.com. ...citeste mai departe despre " STB vrea sa introduca plata calatoriilor cu cardul, dar cu un cost " pe Ziare.com