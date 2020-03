Stefan Mandachi ii provoaca pe toti hotelierii din Romania sa-si puna la dispozitie camerele pentru medici

"Rog pe toti proprietarii de pensiuni, hoteluri, hosteluri, aparthoteluri, blocuri de vanzare sa inteleaga gravitatea momentului si sa accepte provocarea.Am ales hotelurile din orasele mentionate intrucat reprezentantii ministerului au spus ca acolo sunt cele mai mari nevoi acum: Suceava, Cluj, Iasi, Constanta, Timisoara. Dar poate gasim ingaduinta si la celelalte orase sau comune din tara", transmite Mandachi.Omul de afaceri sucevean avertizeaza ca situatia dramatica din orasul sau se poate repeta in orice oras din Romania."Tineti minte: acum o saptamana, in Suceava erau vreo doi infectati. Unii stateam linistiti si mergeam la fotbal. In orice clipa, orasul vostru poate ajunge ca Suceava. Help us!!!Suceava este Lombardia Romaniei, Bergamo. Situatia e mult mai disperata decat se vede la televizor sau cand dai scroll pe Facebook Video pe YouTube / Video pe FacebookDe maine voi incepe oficial o strangere de fonduri. Aveti putina rabdare pana pe la ora 14:00 sper sa reusim sa lansam un video de promovare pentru donatii", spune Mandachi pe Facebook.Anuntul vine la scurt timp dupa ce omul de afaceri a oferit meniuri gratuite cadrelor medicale, politistilor, jandarmilor si tuturor salvatorilor care participa la lupta impotriva COVID-19. "Nu exista absolut nicio limita!!!", anunta el."Am primit telefon de la Seful unei institutii care m-a intrebat politicos care este numarul meniurilor gratuite, intrucat angajatii nu vor sa depaseasca o limita a bunului simt avand in vedere ca nu achita!RASPUNS OFICIAL: Pana crapa cuptoarele! Deci: crapatul cuptoarelor e limita! (si daca se taie curentul). Nu exista absolut nicio limita!!! Pentru politie, dsp, spital, ambulanta, pompieri, SMURD, COMANDA SI LIVRAREA SUNT GRATUITE!.Rog toate institutiile sa solicite meniuri FARA NUMAR de la noi fara nicio jena! (Avem noi pierderi mult mai mari in alte parti, nu aici). Deci nu saracim deocamdata, Slava Domnului!", a scris marti pe Facebook Stefan Mandachi.Asistenta al carei sot a murit in Suceava, unde nu sunt nici acum echipamente: Vom muri pe capete. Romania, trezeste-te!Sotul unei asistente care a cerut sa fie testata a murit, miercuri, acesta fiind al 14-lea deces din Romania, din cauza coronavirusului. Nici in prezent, singura asistenta care se ...citeste mai departe despre " Stefan Mandachi ii provoaca pe toti hotelierii din Romania sa-si puna la dispozitie camerele pentru medici " pe Ziare.com