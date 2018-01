Stenogramele DNA in cazul presedintelui CJ Neamt, Ionel Arsene, acuzat de o spaga de 100.000 de euro

Detaliile apar in motivarea Tribunalului Bacau, care a respins vineri propunerea de arestare preventiva a politicianului. Procurorii DNA au contestat aceasta decizie, iar ultimul cuvant il vor avea magistratii Curtii de Apel Bacau.Arsene este acuzat oficial de trafic de influenta. Ionel Arsene a negat acuzatiile procurorilor. "Am incredere in conduita magistratilor, am incredere in capacitatea lor de a judeca cu celeritate acest caz. Nu voi face comentarii cu privire la dosar. Voi demonstra in instanta datele cu privire la nevinovatia mea. Va asigur ca sunt demn de toata afectiunea si increderea pe care mi-ati aratat-o in aceste zile!", a scris acesta pe Facebook , dupa decizia Tribunalului.Acuzatiile, pe scurtPotrivit DNA, Ionel Arsene (PSD) ar fi primit in 2013 de la Gheorghe Stefan (PDL), atunci primar al municipiului Piatra Neamt, suma de 100.000 euro pentru ca in calitate de deputat in Parlamentul Romaniei si presedinte al organizatiei judetene Neamt a Partidului Social-Democrat sa-si foloseasca influenta, in mod indirect, asupra presedintelui Agentiei Nationale de Integritate, Horia Georgescu, in scopul de a se constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor de catre Culita Tarata (UNPR), presedintele Consiliului Judetean Neamt.Potrivit lui Gheorghe Stefan, banii ar fi fost dati lui Ionel Arsene in vara anului 2013, in restaurantul Chocolat din Bucuresti. Arsene ar fi spus ca banii urmau sa ajunga la Georgescu prin intermediul redactorului-sef al unui cotidian central, la care avea acces, al randul sau, printr-o consiliera a sa, care lucrase in presa.Fostul primar a denuntat ca i-a dat si suma de 15.000 euro lui Ionel Arsene in timp ce se aflau la hotelul Caro din Bucuresti pentru a fi remisi redactorului sef al unui ziar central, in scopul publicarii unor articole denigratoare despre Culita Tarata.Un alt aspect al denuntului formulat de Stefan priveste remiterea sumei de 50.000 euro lui Ionel Arsene, in vara anului 2013, pentru ca acesta sa intervina la presedintele Administratiei Fondului pentru Mediu, pentru ca acesta sa ...citeste mai departe despre " Stenogramele DNA in cazul presedintelui CJ Neamt, Ionel Arsene, acuzat de o spaga de 100.000 de euro " pe Ziare.com