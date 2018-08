Stenogramele retrocedarii ilegale a 5.000 de hectare de padure: "Iar astia iau...spaga, 3 euro la hectar. Mi-au cerut 5 euro"

Sumele care ar fi fost date ca spaga in acest caz sunt uluitoare. De exemplu, un inginer silvic ar fi primit mita un milion de euro. Procesul a durat aproape trei ani.In acest caz, fostii prefecti de Buzau, Paul Beganu si Maria Buleandra, au fost condamnati la 9 ani si 8 luni de inchisoare, respectiv 5 ani si 6 luni de inchisoare.Omul de afaceri Gheorghe Ceteras a primit 10 ani si opt luni de detentie, iar Alexandru Lefter, fostul sef de la Inspectoratului Teritorial Regim Silvic si Vanatoare (ITRSV) Focsani, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare."A batjocorit prin faptele comise inalta functie publica detinuta", a motivat instanta in cazul fostului prefect Paul Beganu.In total, 12 persoane au fost condamnate in acest proces, printre care un avocat, un judecator, functionari publici sau afaceristi."A ales sa nesocoteasca relatiile sociale care reglementeaza indeplinirea corecta si impartiala a atributiilor de magistrat ce ii reveneau, preferand sa abdice de la menirea nobila de a imparti dreptatea in mod echitabil, in schimbul unei sume foarte insemnate de bani", a motivat instanta de ce l-a condamnat pe un judecator, implicat in acest caz, la 5 ani de inchisoare.Cazul a ajuns la Inalta CurteDecizia a fost data de Curtea de Apel Ploiesti, dar cazul a ajuns in apel la Inalta Curte.Ancheta in acest dosar a vizat modul in care cei implicati s-au inteles sa obtina, in conditii de nelegalitate, reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafete de 5.134,29 de hectare de teren forestier - padure care apartinuse "Societatii Anonime Ardeleana pentru Industrie Forestiera", in numele unei firme nou infiintate, SC Forestiera Ardeleana SRL.Acuzatiile din acest caz au fost de dare de mita, cumparare de influenta, grup infractional organizat si abuz in serviciu."Cand este vorba de spaga, sunt toti la fel", spunea una dintre persoanele interceptate in acest dosar, cu referire la politicienii care fac parte din partide diferite.Banii, inapoiPrin aceeasi sentinta, instanta de judecata a dispus confiscarea de la inculpatii din acest dosar a sumelor totale de 4.621.000 de euro si peste 1.690.000 de lei.In plus, judecatorii au admis ac ...citeste mai departe despre " Stenogramele retrocedarii ilegale a 5.000 de hectare de padure: "Iar astia iau...spaga, 3 euro la hectar. Mi-au cerut 5 euro" " pe Ziare.com