Stephen Hawking va fi inmormantat langa Newton

Funeraliile lui Hawking vor avea loc la 31 martie la Cambridge, unde el a trait si a predat timp de peste 50 de ani, au anuntat marti copiii sai intr-un comunicat.Hawking, celebru pentru lucrarile lui despre univers, a murit pe 14 martie la locuinta lui din Cambridge la 76 de ani, decesul sau fiind urmat de un val de omagii aproape fara precedent pentru un om de stiinta.Activitatea sa s-a concentrat asupra aproprierii teoriei relativitatii a lui Einstein si a mecanicii cuantice pentru a incerca sa explice aparitia universului si functionarea lui.Isaac Newton, matematician, astronom, fizician care a trait in a doua jumatate a secolului al XVII-lea si in prima parte a secolului al XVIII-lea, este tatal mecanicii clasice datorita teoriei sale privind gravitatia universala.Westminster Abbey gazduieste ramasitele pamantesti ale regilor si reginelor, precum si pe cele ale unor oameni celebri."Este foarte adecvat ca cenusa profesorului Hawking sa fie ingropata in abatie, alaturi de colegii sai distinsi din domeniul stiintific", a subliniat John Hall, decanul Westminster Abbey, intr-un comunicat, mentionandu-i pe Newton sau pe Charles Darwin, autorul teoriei evolutioniste.Cambridge este "orasul pe care il iubea atat si care il iubea si el", au afirmat copiii sai, anuntand ca funeraliile se vor derula in biserica Great St Mary de la universitate, in sambata Pastelui.Slujba va fi "si incluziva, si traditionala, reflectand anvergura si diversitatea vietii sale", au adaugat ei. Ceremonia funerara va fi urmata de o receptie privata la colegiul Trinity.Mii de persoane au semnat in cartea de condoleante deschisa cu prilejul decesului lui Hawking, care a stiut sa ajunga la o mare parte a publicului prin intermediul cartii sale de populare a stiintei "Brief History of Time", aparute in 1988.El a sfidat predictiile conform carora nu mai avea decat cativa ani de trait dupa ce a dezvoltat de foarte tanar o boala neurodegenerativa, scleroza laterala amiotrofica (ALS), cu care a fost diagnosticat in 1964.Citeste si:Toate scenariile apocaliptice de care s-a temut Stephen Hawking pana in ceasul mortiiStephen Hawking l-ar trimite pe Trump pe plane ...citeste mai departe despre " Stephen Hawking va fi inmormantat langa Newton " pe Ziare.com