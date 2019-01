Cu ce strategie a mers Viorica Dancila la Strasbourg si cum a esuat in fata liderilor europeni

Tonul ostilitatilor l-a dat chiar premierul Romaniei, anticipand criticile fatise care vor veni din partea unor lideri europeni, deloc dispusi sa treaca cu vederea nu atat competentele politice si administrative ale Guvernului de la Bucuresti, cat mai degraba periclitarea normelor democratice, esentiale in constituirea Uniunii Europene.Viorica Dancila a anuntat, raspicat, ca romanii resimt o inegalitate de tratament in Uniune, mai ales ca nu sunt primiti in Spatiul Schengen. Anuntul premierului roman a capat nuante de santaj, pentru ca in aceasta dezamagire a cetatenilor romani se poate inradacina o indepartare de Europa. Mai ales ca vin alegerile europene, gestionate tocmai in mandatul Romaniei.Si-a asumat un discurs in numele romanilor, pe care ii reprezinta, dar s-a referit la Guvernul Romaniei fie prin genitivul "Guvernul meu", fie in declinarea la persoana a II-a plural: "Guvernul nostru". Nu e o nuanta usor de remarcat, dar, in ansamblul celor doua discursrui tinute in plenul de la Strasbourg - cel de deschidere si cel de raspunsuri si conclcuzii - s-a putut vedea aceasta dihotomie intre Romania, cand e vorba despre cei care critica actiunile PSD/ALDE, si Guvernul meu/nostru, cand e vorba despre legitimarea masurilor de la Bucuresti, inclusiv intentia unei amnistii generalizate.Sigur, Viorica Dancila a reamintit ca nu are pe masa un proiect numit asa, al amnistiei, dar ca e imperativa, nu-i asa?, apararea persoanelor nedreptatite de justitie.Strategia Vioricai Dancila a fost aceea a deschiderii ofensivei, pentru a puncta in registrul independentei fata de Uniunea Europeana, in ceea ce priveste deciziile Executivului de la Bucuresti. Nu s-a sfiit nici sa aminteasca de protestele din Franta, care sunt gestionate pe plan national, fara ca vreun europarlamentar francez sa isi denunte tara in fata Portii suverane.Si, totusi, Viorica Dancila a vorbit degeaba sau, mai degraba, a vorbit tot pentru ai ei. Tara din discursul premierului roman - cea in care economia e pe crestere, somajul in scadere, nivelul de trai il depaseste pe cel din multe stat ...citeste mai departe despre " Cu ce strategie a mers Viorica Dancila la Strasbourg si cum a esuat in fata liderilor europeni " pe Ziare.com