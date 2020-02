Intrebat la Digi24 daca exista suficiente kituri de testare si daca suntem pregatiti pentru o epidemie cu noul coronavirus, Streinu-Cercel a explicat ca problema din acest moment o reprezinta mastile si costumele de protectie, care lipsesc din Romania."Avem kituri de testare, toate cele cinci spitale nominalizate prin ordin de ministru sa managerieze situatia au kituri. Ca sunt multe, ca sunt putine... un kit are 150 de teste. Pe masura ce se consuma, intra in procedura de achizitie locala.Problema e a mastilor si a costumelor de protectie. Aici intervine procedura de achizitie in regim de urgenta pentru ca, nemaifiind pe teritoriul Romaniei, trebuie importate", a spus managerul Institutului Matei Bals.Privitor la masurile prin care putem preveni infectarea, medicul a spus ca trebuie sa ne spalam des cu apa si sapun, sa evitam sa mai ducem mana la fata."Ce fac apa si sapunul nu face nicun dezinfectant", a punctat el.Din verificarile Ziare.com, in marile retele de farmacii si in depozite nu se mai gasesc masti de protectie.Citeste si:Masuri urgente in Arad de teama coronavirusului. Universitatea "Vasile Goldis" cere suspendarea cursurilorArafat: Nu ai cum sa inchizi tara! Daca o persoana vine dintr-o zona cu coronavirus sau are simptome, trebuie sa spuna la granitaUn barbat care a plecat de la Matei Bals inainte sa fie testat pentru coronavirus, gasit de politieCoronavirus: Doi doljeni abia intorsi din Italia, cautati cu politia dupa ce un localnic a sunat la 112. Au fost gasiti la o vodca ...citeste mai departe despre " Panica de coronavirus: Streinu-Cercel anunta ca in Romania nu se mai gasesc masti si costume de protectie " pe Ziare.com